Главное нововведение июня 2025 года — какое изменение приготовили для украинцев

Банковская карта и деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Июнь 2025 года принесет украинцам весомое нововведение, касающееся переводов на карты физических лиц. Некоторым клиентам банков снизят месячный лимит на денежные отправления. Об этом наших граждан предупреждали еще в конце 2024 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев с 1 июня 2025 года.

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Новый лимит на карточные переводы

Пытаясь усилить борьбу со схемами "дропов", украинские банки и небанковские финансовые учреждения взяли на себя обязательства стандартизировать подходы к мониторингу операций клиентов с применением риск-ориентированного подхода. Это предусмотрено в меморандуме "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг", подписанном 10 декабря 2024 года.

Согласно тексту документа, в Украине утвердили лимиты на исходящие переводы с карты на карту. Владельцы счетов не могут отправлять другим физическим лицам суммы, которые превышают месячные ограничения. До 1 июня действуют такие лимиты:

150 000 грн — для клиентов "среднего" и "низкого" уровней риска;

50 000 грн — для клиентов "высокого" уровня риска.

Летом максимальная сумма снизится до 100 000 грн в месяц для представителей "среднего" и "низкого" уровней риска. Финансовые учреждения уже начали информировать пользователей о нововведениях с 1 июня: ПриватБанк разослал клиентам оповещение в мобильные приложения, от Ощадбанка появилось сообщение в Telegram-канале.

"Лимиты не распространяется на переводы клиентов с подтвержденными источниками доходов (зарплатных и других), а также на волонтеров, идентифицированных банком согласно постановлению правления НБУ. Если вы планируете осуществлять переводы на большие суммы, нужно обратиться в отделение с документами", — говорится в посте.

Действительно, чтобы иметь возможность отправлять на карты большие суммы, достаточно подтвердить источник своих доходов. Подойдут зарплатные ведомости, справки ОК-05 и ОК-07, налоговые декларации, документы о доходах членов семьи или волонтерской деятельности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы рассказывали о трех нововведениях июня 2025 года. Кроме снижения лимита на карточные переводы украинцев ждет платный шеринг документов в "Дії" и увеличение платы за проведение обязательного технического контроля транспортных средств.

Также мы писали, что некоторые переводы в поддержку ВСУ через Ощадбанк могут облагаться комиссией, которая зависит от способа и канала проведения операции. Во избежание лишних расходов банк советует использовать цифровую карту.