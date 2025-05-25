Головне нововведення червня 2025 року — яку зміну приготували для українців

Банківська картка і гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Червень 2025 року принесе українцям вагоме нововведення, що стосується переказів на картки фізичних осіб. Деяким клієнтам банків знизять місячний ліміт на грошові відправлення. Про це наших громадян попереджали ще наприкінці 2024 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців з 1 червня 2025 року.

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Новий ліміт на карткові перекази

Намагаючись посилити боротьбу зі схемами "дропів", українські банки та небанківські фінансові установи взяли на себе зобов’язання стандартизувати підходи до моніторингу операцій клієнтів із застосуванням ризик-орієнтовного підходу. Це передбачено в меморандумі "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг", підписаному 10 грудня 2024 року.

Згідно з текстом документа, в Україні затвердили ліміти на вихідні перекази з картки на картку. Власники рахунків не можуть відправляти іншим фізичним особам суми, які перевищують місячні обмеження. До 1 червня чинні такі ліміти:

150 000 грн — для клієнтів "середнього" та "низького" рівнів ризику;

50 000 грн — для клієнтів "високого" рівня ризику.

Влітку максимальна сума знизиться до 100 000 грн на місяць для представників "середнього" та "низького" рівнів ризику. Фінансові установи вже почали інформувати користувачів про нововведення з 1 червня: ПриватБанк розіслав клієнтам сповіщення в мобільні застосунки, від Ощадбанку з’явився допис в Telegram-каналі.

"Ліміти не розповсюджуються на перекази клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зарплатних та інших), а також на волонтерів, ідентифікованих банком згідно з постановою правління НБУ. Якщо ви плануєте здійснювати перекази на більші суми, потрібно звернутися до відділення з документами", — йдеться в пості.

Дійсно, щоб мати змогу надсилати на картки більші суми, достатньо підтвердити джерело своїх доходів. Підійдуть зарплатні відомості, довідки ОК-05 та ОК-07, податкові декларації, документи про доходи членів родини або волонтерську діяльність.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми розповідали про три нововведення червня 2025 року. Окрім зниження ліміту на карткові перекази українців чекає платний шеринг документів у "Дії" та збільшення плати за проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Також ми писали, що деякі перекази на підтримку ЗСУ через Ощадбанк можуть обкладатися комісією, яка залежить від способу та каналу проведення операції. Для уникнення зайвих витрат банк радить використовувати цифрову картку.