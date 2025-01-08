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Украинцам запрещено носить с собой некоторые предметы — детали

8 января 2025 17:02
Елизавета Супивская - редактор
Какие вещи нельзя носить с собой в 2025 году и что грозит за нарушение
Украинцы на границе. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

В Украине существуют определенные ограничения на ношение предметов. Не трудно догадаться, что запрет распространяется на вещи, способные нанести вред жизни и здоровью человека. За нарушение закона грозит административная и уголовная ответственность. Хотя существуют исключения из правил.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя носить с собой в 2025 году.

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Холодное и огнестрельное оружие

По статье 263 Уголовного кодекса Украины гражданам запрещено носить, хранить, покупать, передавать или продавать огнестрельное оружие (кроме гладкоствольного охотничьего), боевые припасы, взрывчатые вещества и устройства без соответствующего разрешения. Нарушение нормы предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также существуют ограничения на ношение, изготовление, ремонт и сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов и другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения. За нарушение установили такие наказания:

  • штраф от 17 000 до 68 000 грн;
  • общественные работы на срок от 120 до 240 часов;
  • пробационный надзор на срок от 2 до 5 лет;
  • ограничение свободы от 2 до 5 лет;
  • лишение свободы на срок до 3 лет;

Стоит сделать несколько уточнений. Во-первых, ответственности можно избежать при условии добровольной сдачи оружия органам власти. Во-вторых, некоторые ножи не относят к холодному оружию, поэтому их ношение в Украине не ограничено. В частности, на охотничий или коллекционный нож разрешение от Национальной полиции нужно, а на обычный кухонный — нет.

Газовый баллончик и электрошокер

Некоторые средства самозащиты не требуют специального разрешения на хранение и ношение. Например, газовыми баллончиками разрешают владеть украинцам с 18 лет. Но есть исключение: если средство прямо предназначено для правоохранителей или в окончании названия имеет приставку М, то его использование запрещено, поскольку распылитель способен нанести сильный урон и даже вызвать слепоту.

Что касается электрошокеров, то ограничение наложили на устройства специального образца — ИР-4, изготавливаемого Харьковским институтом электродинамики. Такие средства могут применять исключительно силовые структуры и полиция, а гражданским даже носить запрещено. Правда, ответственность по статье 195-4 Кодекса об административных правонарушениях незначительная — штраф от 65 до 105 грн.

Пневматическое оружие

Им могут владеть лица, достигшие 18-летнего возраста. Некоторые виды пневматики не требуют специального разрешения на хранение и ношение. Речь идет об оружии со следующими характеристиками:

  • калибр не превышает 45 мм;
  • скорость вылета пули менее 100 метров в секунду.

Причем ограничение применяется в случае превышения обоих показателей одновременно — и скорости пули, и калибра. Остальные винтовки украинцы могут приобрести без оформления разрешительных документов.

Символика тоталитарных режимов

Административная и уголовная ответственность предусмотрена за ношение, изготовление и пропаганду предметов с символикой тоталитаризма. Речь идет о георгиевской (гвардейской) ленте или вещах с ее изображением. Это грозит штрафом от 850 до 2 550 грн (статья 173-3 КУоАП).

Отдельно можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет за изготовление, распространение и пропаганду коммунистической/нацистской символики (статья 436-1 УКУ).

Напомним, в условиях военного положения гражданским лицам запрещено носить военную форму и нашивки военизированных формирований. Только определенным категориям украинцев разрешено использовать такую одежду. За нарушение требования грозит административная ответственность.

Также мы писали, что заплатить немалый штраф придется за запуск фейерверков и другой запрещенной пиротехники. Украинцы могут покупать только бенгальские огни, фонтаны, фейерверки-свечи и хлопушки (класс F1).

оружие закон штрафы нарушения запрет

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