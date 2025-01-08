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Українцям заборонено носити із собою деякі предмети — деталі

8 січня 2025 17:02
Єлизавета Супівська - редактор
Які речі не можна носити із собою у 2025 році та що загрожує за порушення
Українці на кордоні. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

В Україні існують певні обмеження на носіння предметів. Неважко здогадатися, що заборона поширюється на речі, здатні завдати шкоди життю і здоров’ю людини. За порушення закону загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність. Хоча існують винятки з правил.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна носити із собою у 2025 році.

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Холодна і вогнепальна зброя

За статтею 263 Кримінального кодексу України громадянам заборонено носити, зберігати, купувати, передавати чи продавати вогнепальну зброю (окрім гладкоствольної мисливської), бойові припаси, вибухові речовини і пристрої без відповідного дозволу. Порушення норми передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Також існують обмеження на носіння, виготовлення, ремонт і збут кинджалів, фінських ножів, кастетів та іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. За порушення встановили такі покарання:

  • штраф від 17 000 до 68 000 грн;
  • громадські роботи на строк від 120 до 240 годин;
  • пробаційний нагляд на строк від 2 до 5 років;
  • обмеження волі від 2 до 5 років;
  • позбавлення волі на строк до 3 років.

Варто зробити кілька уточнень. По-перше, відповідальності можна уникнути за умови добровільної здачі зброї органам влади. По-друге, деякі ножі не відносять до холодної зброї, тож носіння в Україні не обмежене. Зокрема на мисливський чи колекційний ніж дозвіл від Національної поліції потрібен, а на звичайний кухонний — ні.

Газовий балончик та електрошокер

Деякі засоби самозахисту не потребують спеціального дозволу на зберігання і носіння. Наприклад, газовими балончиками дозволяють володіти українцям із 18 років. Але є виняток: якщо засіб прямо призначений для правоохоронців чи в закінченні назви має приставку М, то його використання заборонено, оскільки розпилювач здатен заподіяти сильну шкоду і навіть викликати сліпоту.

Що стосується електрошокерів, то обмеження наклали на пристрої спеціального зразка — ИР-4, які виготовляються Харківським інститутом електродинаміки. Такі засоби можуть застосовувати виключно силові структури і поліція, а цивільним навіть носити заборонено. Щоправда, відповідальність за статтею 195-4 Кодексу про адміністративні правопорушення незначна — штраф від 65 до 105 грн.

Пневматична зброя

Нею можуть володіти особи, які досягли 18-річного віку. Деякі види пневматики не потребують спеціального дозволу на зберігання та носіння. Йдеться про зброю з такими характеристиками:

  • калібр не перевищує 45 мм;
  • швидкість вильоту кулі менш ніж 100 метрів за секунду.

Причому обмеження застосовується у випадку перевищення обох показників одночасно — і швидкості кулі, і калібру. Інші гвинтівки українці можуть придбати без оформлення дозвільних документів.

Символіка тоталітарних режимів

Адміністративна і кримінальна відповідальність передбачена за носіння, виготовлення і пропаганду предметів із символікою тоталітаризму. Йдеться про георгіївську (гвардійську) стрічку або речі з її зображенням. Це загрожує штрафом від 850 до 2 550 грн (стаття 173-3 КУпАП).

Окремо можна отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років за виготовлення, поширення і пропаганду комуністичної/нацистської символіки (стаття 436-1 ККУ).

Нагадаємо, в умовах воєнного стану цивільним українцям заборонено носити військову форму і нашивки воєнізованих формувань. Тільки певним категоріям осіб дозволено використовувати такий одяг. За порушення вимоги загрожує адміністративна відповідальність.

Також ми писали, що заплатити немалий штраф доведеться за запуск феєрверків та іншої забороненої піротехніки. Українці можуть купувати лише бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки і хлопавки (клас F1).

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