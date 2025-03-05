Украинцы в Польше нашли способы заработать много денег — что дает прибыль

Украинцы возле автобуса. Фото: УНИАН

Многие украинцы проживают в Польше и ведут собственный бизнес. Согласно подсчетам, с начала полномасштабной войны наши граждане зарегистрировали в соседней стране около 77 700 ФЛП, что составляет 9% от всех предприятий, основанных в Польше за указанный период. Как видно, украинцы смогли адаптироваться за рубежом и найти свою нишу для заработка.

Об этом говорится в исследовании Аналитического центра международной кадровой компании Gremi Personal.

Читайте также:

Какой бизнес открыли украинцы в Польше

Если взять выборку только за 2024 год, то доля ФЛП, открытых украинцами в Польше, достигла 12%, что является невероятно высоким показателем. Ориентировочно 84% компаний, зарегистрированных иностранцами, принадлежат нашим гражданам. Это свидетельствует о сознательном выборе зарабатывать собственными силами на пути самозанятости, а не найма.

"Рост количества украинских предприятий в Польше ярко иллюстрирует не только активность и адаптивность украинцев, но и структурные изменения на польском рынке труда. Многие украинцы, которые раньше работали по найму, теперь выбирают путь самозанятости или открывают собственный бизнес", — отметил представитель аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко.

Что касается распределения между секторами, то больше всего компаний занимаются такой деятельностью:

строительством — 23%;

информацией и коммуникациями — 18%;

предоставлением других услуг — 13% (в основном парикмахерских и косметических).

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину численность ФЛП росла в среднем на 34% ежегодно.

Как поляки развивают бизнес в Украине

В обратном направлении статистика не столь впечатляющая. По состоянию на февраль 2024 года в отечественной бизнес-среде находилось лишь 3 635 польских компаний. Это меньше в 21 раз по сравнению с количеством украинских ФЛП в Польше.

"Польский бизнес проявляет значительный интерес к открытию компаний в Украине, особенно в Подкарпатском воеводстве, граничащем с украинской границей. Наибольший потенциал для инвестиций наблюдается в сфере строительства, производства и HoReCa", — добавил Григоренко.

Первое место по масштабу развития занимает оптовая и розничная торговля — 31% среди всех открытых поляками предприятий. На втором месте — перерабатывающая промышленность с показателем 17%, на третьем — профессиональная, научная и техническая деятельность (8%). Еще 7% ФЛП предоставляют административные и вспомогательные услуги.

Напомним, украинцев в Польше ждут изменения с 1 марта 2025 года. Появилось несколько программ финансовой помощи, предусмотренных для отдельных категорий лиц. Плюс наши граждане могут подать заявку на оформление карты побыта CUKR, которая дает вид на жительство сроком 3 года.

Также мы писали, почему украинцев могут депортировать из Польши и других стран Европейского Союза. Среди распространенных причин — нарушение правил легального пребывания в ЕС, а также проблемы с документами и совершение уголовного преступления.