Українці в Польщі знайшли способи заробити багато грошей — що дає прибутки

Українці біля автобуса. Фото: УНІАН

Чимало українців проживають у Польщі та ведуть власний бізнес. Згідно з підрахунками, від початку повномасштабної війни наші громадяни зареєстрували в сусідній країні близько 77 700 ФОПів, що становить 9% від усіх підприємств, започаткованих у Польщі за зазначений період. Як видно, українці змогли адаптуватися за кордоном і знайти свою нішу для заробітку.

Про це йдеться в дослідженні Аналітичного центру міжнародної кадрової компанії Gremi Personal.

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Якщо взяти вибірку лише за 2024 рік, то частка ФОПів, відкритих українцями у Польщі, досягла 12%, що є неймовірно високим показником. Орієнтовно 84% компаній, зареєстрованих іноземцями, належать нашим громадянам. Це свідчить про свідомий вибір заробляти власними силами на шляху самозайнятості, а не найму.

"Зростання кількості українських підприємств у Польщі яскраво ілюструє не лише активність та адаптивність українців, а й структурні зміни на польському ринку праці. Багато українців, які раніше працювали за наймом, тепер обирають шлях самозайнятості або відкривають власний бізнес", — зауважив представник аналітичного центру Gremi Personal Юрій Григоренко.

Що стосується розподілу між секторами, то найбільше компаній займаються такою діяльністю:

будівництвом — 23%;

інформацією та комунікаціями — 18%;

наданням інших послуг — 13% (здебільшого перукарських і косметичних).

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну чисельність ФОПів зростала в середньому на 34% щороку.

Як поляки розвивають бізнес в Україні

У зворотному напрямку статистика не настільки вражаюча. Станом на лютий 2024 року у вітчизняному бізнес-середовищі перебувало лише 3 635 польських компаній. Це менше у 21 раз, порівняно з кількістю українських ФОПів у Польщі.

"Польський бізнес виявляє значний інтерес до відкриття компаній в Україні, особливо в Підкарпатському воєводстві, що межує з українським кордоном. Найбільший потенціал для інвестицій спостерігається у сфері будівництва, виробництва та HoReCa", — додав Григоренко.

Перше місце за масштабом розвитку займає гуртова та роздрібна торгівля — 31% серед усіх відкритих поляками підприємств. На другому місці — переробна промисловість із показником 17%, на третьому — професійна, наукова і технічна діяльність (8%). Ще 7% ФОПів надають адміністративні та допоміжні послуги.

Нагадаємо, українців у Польщі чекають зміни з 1 березня 2025 року. З’явилося кілька програм фінансової допомоги, передбачених для окремих категорій осіб. Плюс наші громадяни можуть подати заявку на оформлення карти побиту CUKR, яка дає дозвіл на проживання терміном 3 роки.

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