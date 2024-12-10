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Украинцы могут дорого продать монеты — на что обратить внимание

10 декабря 2024 18:56
Елизавета Супивская - редактор
Дорогие украинские монеты – какие копейки можно продать на аукционе
Украинские монеты. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы, разбирающиеся в нумизматике, могут зарабатывать хорошие деньги, продавая коллекционерам редкие монеты. На онлайн-аукционах ежедневно публикуют объявления, нацеленные на ярых нумизматов. Стоимость отдельных штаммов монет может доходить до 10 000 грн и больше. Главное — разбираться в особенностях ценных копеек.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких монетах украинцы могут разбогатеть, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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50 копеек 1992 года

Номинал имеет множество разновидностей, но большинство стоят максимум несколько сотен гривен. В то время как штамм 4ААм, который в народе называют "Англичанка", можно продать в среднем за 2 500-6 000 грн. На онлайн-аукционе Violity появился такой лот от пользователя, зарегистрированного под ником weteran.

По состоянию на вечер 10 декабря участники сделали 18 ставок, а максимальная цена достигла 8 501 грн. Аукцион завершится 12 декабря, к тому времени стоимость копейки может увеличиться еще на несколько тысяч. Почему изделие так ценно для нумизматов? Причина в уникальной особенности: монета имеет выпуклый щит на аверсе и вдавленный трезубец на реверсе, хотя должно быть наоборот.

 

Украинцы могут дорого продать монеты — на что обратить внимание - фото 1
50 копеек 1992 года, штамм 4ААм. Фото: Violity

"Ошибка возникла из-за того, что художники при разработке эскизов затемнили не только фон монеты, но и сам трезубец. По этим эскизам в Великобритании изготовили инструмент для чеканки монет. Ошибку обнаружили рабочие Луганского станкостроительного завода, когда получили уже готовые пуансоны. На заводе приняли решение изготовить этим инструментом пробную партию монет, чтобы наладить станки", — говорится на портале "Монеты-ягодки".

Так появилось неизвестное количество копеек с интересным дефектом. Весь тираж планировали уничтожить, поскольку изделия не соответствовали официальной документации. Каким образом "неправильные" экземпляры попали в обращение, остается загадкой.

5 копеек 1992 года

Еще одно ценное изделие выставил на продажу пользователь онлайн-аукциона Violity, зарегистрированный под ником Client840146. Он предложил коллекционерам монету номиналом 5 копеек 1992 выпуска из немагнитной стали, штамм 2БАм. Отличить дорогую монету от обычной можно по таким характерным особенностям:

  • средний зуб трезубца острый, узкий;
  • единица даты без хвостика;
  • гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;
  • гурт с мелкой насечкой.

Все монеты также чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Средняя стоимость разновидности варьируется от 2 500 до 7 000 грн. За монеты с поворотом одной стороны по отношению к другой (ценный брак) нумизматы готовы заплатить больше. За указанный лот тоже разгорелась борьба: 32 ставки, максимальная стоимость по состоянию на 10 декабря — 6 001 грн.

 

Украинцы могут дорого продать монеты — на что обратить внимание - фото 2
5 копеек 1992 года, штамм 2БАм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, монеты номиналом 25 копеек 1992 года выпуска можно дорого продать на онлайн-аукционе. Штамм 3Гам стоит от 10 000 до 20 000 грн, но нужно знать его характерные особенности, чтобы случайно не заплатить деньгами за товар в магазине.

Также мы писали, что 1 копейка 1992 года уже не находится в обращении. Точнее, подобный номинал не используется в расчетных операциях. Однако некоторые монеты могут принести владельцам немалые деньги благодаря редким дефектам.

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