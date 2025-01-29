Доходы от "Национального кэшбэка" – как правильно декларировать

Супруги заполняют декларацию. Фото: Pexels

Некоторые украинцы должны ежегодно декларировать свое имущество и доходы. Речь идет о лицах, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть госслужащих. Важно понимать, какие финансовые обязательства нужно отражать в электронной отчетности, и как правильно это делать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как декларировать кэшбэк по программе "Сделано в Украине".

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции дало очередные разъяснения по е-декларированию. На официальном сайте НАПК говорится, что деньги по государственной программе "Национальный кэшбэк" являются финансовой помощью гражданам — покупателям товаров и услуг украинского производства.

Это доходы, сведения о которых подлежат декларированию по общим правилам. Поэтому необходимо внести информацию в ежегодную отчетность, использовав раздел 11 "Доходы, в том числе подарки". Алгоритм действий должностных лиц такой:

в поле "Вид дохода" выбрать отметку "Другое";

в поле "Укажите, какой именно" указать "Национальный кэшбэк";

в поле "Источник (источники) дохода" выбрать "Другое физическое или юридическое лицо";

в поле "Тип лица" выбрать "Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине";

в поле "Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований" указать "37508596";

в поле "Наименование юридического лица" выбрать "Министерство экономики Украины".

"Сведения о банковском учреждении, в котором открыт специальный счет, подлежат отражению в разделе 12.1 "Банковские и другие финансовые учреждения, в том числе за рубежом, в которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, другое имущество" декларации по общим правилам", — добавили в НАПК.

Какие еще доходы надо декларировать

Список довольно широкий, он включает зарплату по основной должности и совместительству, гонорары, доход от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности, доход от аренды недвижимости, дивиденды, роялти, проценты, страховые выплаты/возмещения, призы и выигрыши в лотерею, подарки, алименты, благотворительную помощь, пенсию и наследство.

Суммы надо декларировать с учетом налогов и сборов, независимо от их размера. Также обращайте внимание на пороги для декларирования: они рассчитываются на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц в отчетном году.

То есть для отчетности за 2024 год надо учитывать показатель 3 028 грн. В частности, порог для подарков составляет 5 прожиточных минимумов, что равно 15 140 грн. Следовательно декларировать вещи, которые стоят меньше указанной суммы, не нужно.

Напомним, до 1 мая 2025 года украинцы должны подать декларацию в контролирующий орган, отчитавшись о доходах, полученных в течение 2024 года. Налоговая на основе документа начислит налоговое обязательство, которое надо уплатить до 1 августа.

Также мы писали, что с декларациями заместителя председателя Южного межобластного территориального отделения АМКУ Ирины Данич и ее мужа возникли проблемы. Супруги отчитывались об имуществе, которое не соответствует их официальным доходам.