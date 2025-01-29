Доходи від "Національного кешбеку" – як правильно декларувати

Подружжя заповнює декларацію. Фото: Pexels

Деякі українці повинні щороку декларувати своє майно і доходи. Йдеться про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто держслужбовців. Важливо розуміти, які фінансові зобов’язання потрібно відображати в електронній звітності та як правильно це робити.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як декларувати кешбек за програмою "Зроблено в Україні".

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Національне агентство з питань запобігання корупції дало чергові роз’яснення щодо е-декларування. На офіційному сайті НАЗК йдеться, що кошти за державною програмою "Національний кешбек" є фінансовою допомогою громадянам — покупцям товарів і послуг українського виробництва.

Це доходи, відомості про які підлягають декларуванню за загальними правилами. Тому необхідно внести інформацію у щорічну звітність, використавши розділ 11 "Доходи, у тому числі подарунки". Алгоритм дій посадовців такий:

у полі "Вид доходу" обрати позначку "Інше";

у полі "Зазначте, який саме" зазначити "Національний кешбек";

у полі "Джерело (джерела) доходу" обрати "Інша фізична або юридична особа";

у полі "Тип особи" обрати "Юридична особа, зареєстрована в Україні";

у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань" зазначити "37508596";

у полі "Найменування юридичної особи" обрати "Міністерство економіки України".

"Відомості про банківську установу, в якій відкрито спеціальний рахунок, підлягають відображенню у розділі 12.1 "Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно" декларації за загальними правилами", — додали в НАЗК.

Які ще доходи треба декларувати

Список доволі широкий, він містить зарплату за основною посадою та сумісництвом, гонорари, дохід від підприємницької чи незалежної професійної діяльності, дохід від оренди нерухомості, дивіденди, роялті, відсотки, страхові виплати/відшкодування, призи та виграші в лотерею, подарунки, аліменти, благодійну допомогу, пенсію та спадщину.

Суми треба декларувати з урахуванням податків і зборів, незалежно від їх розміру. Також звертайте увагу на пороги для декларування: вони розраховуються на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб у звітному році.

Тобто для звітності за 2024 рік треба враховувати показник 3 028 грн. Зокрема поріг для подарунків становить 5 прожиткових мінімумів, що дорівнює 15 140 грн. Отже, декларувати речі, які коштують менше зазначеної суми, не потрібно.

Нагадаємо, до 1 травня 2025 року українці повинні подати декларацію до органу контролю, відзвітувавши про доходи, отримані протягом 2024 року. Податкова на основі документа нарахує податкове зобов’язання, яке треба сплатити до 1 серпня.

Також ми писали, що з деклараціями заступниці голови Південного міжобласного територіального відділення АМКУ Ірини Данич та її чоловіка виникли проблеми. Подружжя звітувало про майно, яке не відповідає їх офіційним доходам.