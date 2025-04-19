Роскошные авто спортсменов — на чем ездят Ольга Харлан и Анна Ризатдинова в 2025

Ольга Харлан возле автомобиля. Фото: olgakharlan/Instagram

В течение первых четырех месяцев 2025 года некоторые украинские спортсмены стали владельцами новых транспортных средств. Интересно узнать, на каких авто ездят олимпийские чемпионы и сколько они потратили на роскошную покупку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из спортсменов купил автомобиль в 2025 году.

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Автомобиль Ольги Харлан

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан похвасталась новым транспортным средством на странице в социальной сети Instagram. Она приобрела спортивный автомобиль Range Rover Sport, назвав его "идеальным партнером" на своем пути.

"Автомобиль, который воплощает динамику, мощность и уверенность в каждом движении. Он адаптируется к любым дорожным условиям, как я на фехтовальной дорожке. Побеждать — это не только о спорте, но и о выборе. Выбор быть быстрой, выносливой, готовой к новым свершениям. Range Rover Sport поддерживает этот ритм, даря абсолютный комфорт, безопасность и технологическое преимущество", — написала Харлан.

Ольга Харлан и ее новый автомобиль Range Rover Sport. Фото: olgakharlan/Instagram

На сайте официального представительства Land Rover в Украине сказано, что стоимость новой машины начинается от 4 862 604 грн. Цена увеличивается в зависимости от модели и комплектации.

Авто Анны Ризатдиновой

Бывшая олимпийская призерка по художественной гимнастике стала обладательницей новенького Porsche. Ризатдинова похвасталась приобретением в соцсети Facebook, опубликовав фотографии. Узнать точную стоимость транспортного средства невозможно, но на официальном сайте Porsche в Украине указаны такие начальные цены в зависимости от модели:

Macan — от 2 956 250 грн;

Macan T — от 3 211 760 грн;

Macan S — от 3 457 630 грн;

Macan GTS — от 4 195 510 грн;

Cayenne — от 4 706 350 грн;

Cayenne S — от 5 742 220 грн;

Cayenne GTS — от 6 825 390 грн;

Panamera — от 5 037 450 грн.

Согласно данным аналитического портала YouControl, на спортсменку зарегистрирован только один автомобиль — белый Porsche Cayenne 2011 года выпуска.

Анна Ризатдинова и ее новый автомобиль Porsche. Фото: Anna Rizatdinova/Facebook

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине удалось реализовать 14 300 новых легковых автомобилей в течение первого квартала 2025 года. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года показатель был на 16,5% больше. Это значит, что спрос среди украинцев на новые транспортные средства обвалился.

Также мы писали, что с 1 мая 2025 года в бензин будут добавлять минимум 5% биоэтанола. Это нужно для имплементации норм Европейского Союза. Как результат, водители не будут знать о качестве топлива, которое покупают на АЗС. Цены, очевидно, немного вырастут.