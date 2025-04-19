Розкішні авто спортсменів — на чому їздять Ольга Харлан та Ганна Різатдінова у 2025

Ольга Харлан біля автівки. Фото: olgakharlan/Instagram

Протягом перших чотирьох місяців 2025 року деякі українські спортсмени стали власниками нових транспортних засобів. Цікаво дізнатися, на яких авто їздять олімпійські чемпіони та скільки вони витратили на розкішну покупку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто зі спортсменів купив автомобіль у 2025 році.

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Автівка Ольги Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан похизувалася новим транспортним засобом на сторінці у соціальній мережі Instagram. Вона придбала спортивний автомобіль Range Rover Sport, назвавши його "ідеальним партнером" на своєму шляху.

"Автомобіль, який втілює динаміку, потужність та впевненість у кожному русі. Він адаптується до будь-яких дорожніх умов, як я на фехтувальній доріжці. Перемагати — це не тільки про спорт, а й про вибір. Вибір бути швидкою, витривалою, готовою до нових звершень. Range Rover Sport підтримує цей ритм, даруючи абсолютний комфорт, безпеку та технологічну перевагу", — написала Харлан.

Ольга Харлан та її новий автомобіль Range Rover Sport. Фото: olgakharlan/Instagram

На сайті офіційного представництва Land Rover в Україні сказано, що вартість нової автівки починається від 4 862 604 грн. Ціна збільшується залежно від моделі та комплектації.

Авто Ганни Різатдінової

Колишня олімпійська призерка з художньої гімнастики стала власницею новенького Porsche. Різатдінова похизувалася надбанням у соцмережі Facebook, опублікувавши світлини. Дізнатися точну вартість транспортного засобу неможливо, але на офіційному сайті Porsche в Україні вказані такі початкові ціни залежно від моделі:

Macan — від 2 956 250 грн;

Macan T — від 3 211 760 грн;

Macan S — від 3 457 630 грн;

Macan GTS — від 4 195 510 грн;

Cayenne — від 4 706 350 грн;

Cayenne S — від 5 742 220 грн;

Cayenne GTS — від 6 825 390 грн;

Panamera — від 5 037 450 грн.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, на спортсменку зареєстрований лише один автомобіль — білий Porsche Cayenne 2011 року випуску.

Ганна Різатдінова та її новий автомобіль Porsche. Фото: Anna Rizatdinova/Facebook

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні вдалося реалізувати 14 300 нових легкових автомобілів протягом першого кварталу 2025 року. Для порівняння, в аналогічний період минулого року показник був на 16,5% більшим. Це означає, що попит серед українців на нові транспортні засоби обвалився.

Також ми писали, що з 1 травня 2025 року в бензин будуть додавати мінімум 5% біоетанолу. Це потрібно для імплементації норм Європейського Союзу. Як результат, водії навіть не знатимуть про якість пального, яке купують на АЗС. Ціни, очевидно, трохи виростуть.