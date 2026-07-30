Украинцы могут заработать до 10 000 грн на одной монете: дорогие копейки в августе

Копейки в руках, купюры гривны. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы могут выгодно продать старые монеты, поскольку коллекционеры охотятся за ценными экземплярами. Проще всего продать монеты 1992 года чеканки, хотя и более поздние копейки тоже способны принести владельцам значительный доход. Мы узнали, какие две монеты стоят тысячи гривен по состоянию на август 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Монеты-ягодки".

5 копеек 1992 года

Это оборотные монеты, поэтому большинство экземпляров стоят не дороже своего номинала. Однако можно выделить некоторые штампы, ценность которых измеряется в тысячах гривен. Например, разновидность 1.1ААк отличается редкой крупной насечкой на гурте, благодаря чему ее средняя стоимость колеблется в диапазоне 4 000-10 000 грн.

Номинал 5 копеек 1992 года чеканки. Фото: Монеты-ягодки

Характерными особенностями монеты являются:

средний зуб тризуба с утолщением в верхней части;

цифра даты с хвостиком;

гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника.

Крупная насечка появилась в результате ошибки специалистов на монетном дворе. Поскольку эта деталь считается дефектом, нумизматы готовы заплатить за нетипичный экземпляр значительные суммы в августе 2026 года. Лучший вариант — разместить объявление о продаже на OLX или онлайн-аукционе Violity.

50 копеек 1994 года

Украинцам стоит обратить внимание на штамп 1.1АГм, который легко распознать по нескольким особенностям дизайна. Во-первых, в нижней части тризуба на аверсе присутствуют маленькие отверстия. Во-вторых, промежутки между листьями и отростками на реверсе выполнены в форме трапеций. Кроме того, монеты имеют мелкую насечку на гурте.

Номинал 50 копеек 1994 года чеканки. Фото: Монеты-ягодки

За один экземпляр коллекционеры готовы заплатить в среднем от 2 000 до 4 000 грн. Важно не спутать этот штамп с похожим разновидностью 2АГм, которая характеризуется большими отверстиями в нижней части трезубца. Такие копейки дешевые и стоят не более 30 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк выпустил новую памятную монету номиналом 5 гривен. Ее посвятили надводному беспилотному комплексу Sea Baby. Морской дрон разработала Служба безопасности для поражения вражеских объектов в Черном море.

Также Новини.LIVE сообщали, что до конца 2026 года НБУ планирует выпустить большое количество памятных и инвестиционных монет. Мы узнали, какие именно изделия могут появиться в ассортименте нумизматической продукции регулятора. Большинство из них получат номинал 10 гривен.