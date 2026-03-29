Украинцы массово уезжают из Финляндии: две главные причины

Дата публикации 29 марта 2026 19:35
Многие украинцы, которые ранее переехали в Финляндию, теперь решают искать лучшую судьбу в других странах ЕС. Основные причины — сложности с работой, языковой барьер и неопределенность относительно долгосрочного пребывания.

О том, почему украинские беженцы не задерживаются на долго в Финляндии и когда они переезжают дальше, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на издание YLE.

Какие трудности имеют украинские беженцы в Финляндии

Временная защита, которая действует для украинцев в Финляндии, заканчивается в марте 2027 года. Продление ее еще не гарантируют. Чтобы остаться дольше, нужно либо найти официальную работу, либо поступить в учебное заведение. На практике это часто очень сложно.

Главная проблема — работа. Рынок труда в Финляндии непростой, а уровень безработицы здесь один из самых высоких в ЕС. Большинство работодателей хочет, чтобы люди знали финский, а английский помогает не всегда.

Даже опытные специалисты долго присылают резюме и получают мало ответов. Вакансии на фермах или в обслуживании также часто остаются недоступными из-за языкового барьера.

Еще одна проблема — образование. Со следующего года обучение в Финляндии для студентов из-за пределов ЕС может стать платным. Украинцы пока имеют определенные льготы, но гарантии их сохранения нет.

Куда дальше едут украинские беженцы из Финляндии

Из-за всех этих проблем украинцы все чаще выбирают переезд. Самая популярная страна — Эстония, где время пребывания под временной защитой засчитывается в стаж для постоянного проживания. В Финляндии такого нет. Также украинцы едут в Венгрию, где легче найти работу:

  • там устроено около 71% украинцев;
  • в Финляндии — только около 40% украинцев находит работу.
null
Уровень занятости украинцев, сбежавших от войны в разных странах ЕС. Фото: Скриншот

Молодые украинцы, которые раньше мечтали жить в Финляндии, часто вынуждены менять планы. Кто-то потерял работу из-за закрытия заведения, кто-то с высшим образованием не смог найти работу по специальности, а знание нескольких языков не помогает без финского.

В результате даже те, кто изначально считал Финляндию страной мечты, решают ехать дальше — туда, где проще найти работу и легче оформить постоянный статус.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы уже долго живут в Польше и думают, что имеют право на гражданство. Но на самом деле без нужного минимального времени проживания получить паспорт не удастся. Главное — правильно посчитать, сколько лет вы там реально были.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для тех, кто переехал в Финляндию весной 2023 года, скоро наступит трехлетний срок пребывания в стране. Это означает, что вскоре пожилые люди смогут оформлять пенсию по возрасту. Kela выплачивает пенсию, если у вас нет или очень маленькая трудовая пенсия.

украинцы Финляндия беженцы
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
Реклама

