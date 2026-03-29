Українці масово їдуть з Фінляндії: дві головні причини

Українці масово покидають одну з країн ЄС. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців, які раніше переїхали до Фінляндії, тепер вирішують шукати кращу долю в інших країнах ЄС. Основні причини — складнощі з роботою, мовний бар’єр та невизначеність щодо довгострокового перебування.

Про те, чому українські біженці не затримуються на довго в Фінляндії та коди вони переїжджають далі, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на видання YLE.

Які труднощі мають українські біженці в Фінляндії

Тимчасовий захист, який діє для українців у Фінляндії, закінчується у березні 2027 року. Продовження його ще не гарантують. Щоб залишитися довше, потрібно або знайти офіційну роботу, або вступити до навчального закладу. На практиці це часто дуже складно.

Головна проблема — робота. Ринок праці у Фінляндії непростий, а рівень безробіття тут один із найвищих у ЄС. Більшість роботодавців хоче, щоб люди знали фінську, а англійська допомагає не завжди.

Навіть досвідчені фахівці довго надсилають резюме й отримують мало відповідей. Вакансії на фермах чи в обслуговуванні також часто залишаються недоступними через мовний бар’єр.

Читайте також:

Ще одна проблема — освіта. З наступного року навчання в Фінляндії для студентів з-за меж ЄС може стати платним. Українці поки що мають певні пільги, але гарантії їх збереження немає.

Куди далі їдуть українські біженці з Фінляндії

Через всі ці проблеми українці все частіше обирають переїзд. Найпопулярніша країна — Естонія, де час перебування під тимчасовим захистом зараховується до стажу для постійного проживання. У Фінляндії такого немає. Також українці їдуть до Угорщини, де легше знайти роботу:

там влаштовано близько 71% українців;

у Фінляндії — лише близько 40% українців знаходить роботу.

Рівень зайнятості українців, які втекли від війни в різних країнах ЄС. Фото: Скриншот

Молоді українці, які раніше мріяли жити у Фінляндії, часто змушені змінювати плани. Хтось втратив роботу через закриття закладу, хтось із вищою освітою не зміг знайти роботу за фахом, а знання кількох мов не допомагає без фінської.

В результаті навіть ті, хто спочатку вважав Фінляндію країною мрії, вирішують їхати далі — туди, де простіше знайти роботу і легше оформити постійний статус.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато українців вже довго живуть у Польщі й думають, що мають право на громадянство. Але насправді без потрібного мінімального часу проживання отримати паспорт не вдасться. Головне — правильно порахувати, скільки років ви там реально були.

Також Новини.LIVE розповідали, що для тих, хто переїхав до Фінляндії навесні 2023 року, скоро наступить трирічний термін перебування в країні. Це означає, що незабаром люди похилого віку зможуть оформляти пенсію за віком. Kela виплачує пенсію, якщо у вас немає або дуже маленька трудова пенсія.