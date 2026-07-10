Украинка судилась с УЗ: почему компанию обязали выплатить более 404 тысяч грн
Укрзализныця не выплатила бывшей сотруднице причитающееся денежное вознаграждение после увольнения в связи с выходом на пенсию. Женщина обратилась в суд с требованием взыскать деньги, предусмотренные коллективным договором. Решение было вынесено в пользу истицы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
Какие выплаты не получила сотрудница УЗ
Более 42 лет украинка проработала в Укрзализныце и ушла по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по возрасту. Ей выдали приказ об увольнении в соответствии с требованиями закона, предусмотрев выплату нескольких дополнительных сумм, в частности:
- единовременной материальной помощи при увольнении;
- дополнительной материальной помощи за добросовестный труд;
- материальной помощи на оздоровление за 2023 и 2024 годы.
Бывшая сотрудница УЗ так и не получила эти выплаты. Она обратилась в суд с требованием взыскать обещанное денежное обеспечение, а также предоставить компенсацию в виде среднего заработка за шесть месяцев задержки окончательного расчета (в соответствии со статьей 117 Кодекса законов о труде).
Какое решение принял суд
В Укрзализныце не согласились с требованиями истицы. Железнодорожный перевозчик привел несколько аргументов против спорных выплат, например, что они не являются составной частью зарплаты, а относятся к дополнительным социальным гарантиям. Кроме того, УЗ приняла решение о приостановлении ряда таких начислений еще после начала полномасштабной войны.
Однако Козятинский городской районный суд Винницкой области встал на сторону истицы и удовлетворил ее требования. Укрзализныця должна выплатить бывшей сотруднице:
- 200 340,70 грн единовременной материальной помощи при увольнении;
- 3 057,16 грн единовременного денежного вознаграждения;
- 16 104 грн материальной помощи на оздоровление за 2023 год;
- 18 168 грн материальной помощи на оздоровление за 2024 год;
- 167 094,20 грн среднего заработка за время задержки окончательного расчета.
Общая сумма взыскания составляет 404 764,06 грн. В то же время УЗ может обжаловать решение, обратившись в Винницкий апелляционный суд в установленном законом порядке. То есть существует вероятность отмены этих выплат, если компания захочет продолжить спор.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что пенсию за выслугу лет назначают украинцам с достаточным стажем. Военнослужащие и прокуроры могут оформить выплаты при наличии необходимой выслуги. Размер денежного обеспечения существенно варьируется.
Также Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.
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