Украинка не смогла обменять 100-долларовую купюру: что не так с валютой

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцам рекомендуют тщательно проверять купюры доллара, полученные в обменном пункте. Бывают случаи продажи банкнот с пометками. Обычно текст, написанный маркером или ручкой, не влияет на платежеспособность наличных, однако не все финансовые учреждения соглашаются покупать такую валюту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальную сеть Threads.

Что делать с поврежденными долларами

Украинка купила американскую валюту в обменном пункте, а уже дома заметила на одной из купюр текстовую пометку. Она занимает небольшую часть площади банкноты и никак не влияет на платежеспособность, однако финансовые учреждения отказываются принимать такие наличные.

"Народ, всегда проверяйте купюры в обменниках валют. Купила доллары, дома увидела такую исписанную. Теперь не могу обменять, не принимают. Посоветуйте, что делать", — написала девушка в Threads.

Купюра номиналом 100 долларов с текстом. Фото: Threads

Пользовательница соцсети получила несколько действенных советов. Если купюру не принимают в обменном пункте, можно обратиться в государственный банк, где точно соблюдают правила валютно-обменных операций, установленные НБУ. Другой вариант — положить деньги на гривневый счет через терминал, однако произойдет конвертация по официальному курсу.

Какие доллары нельзя обменять

В целом существуют утвержденные правила обмена иностранной валюты: купюры доллара или евро финансовые учреждения должны принимать без ограничений, если нет признаков сильного износа. К ним относятся, согласно постановлению Национального банка № 103:

разрывы на части;

повреждения элементов дизайна;

изменение первоначального цвета бумаги и/или изображений;

локальные загрязнения размером более 50% площади;

общие загрязнения;

ожоги, трухлесть, гниение;

печатные дефекты.

В случае с пользовательницей Threads обменный пункт не имел права отказать в обслуживании, поскольку небольшая надпись на банкноте не считается признаком сильного износа. Если клиент учреждения заметил нарушение, необходимо обратиться в полицию или непосредственно в НБУ. Регулятор проведет проверку недобросовестного обменного пункта и инициирует карательные меры.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие купюры евро могут стать проблемными. Банкноты номиналом 500 евро давно перестали выпускать. Из-за этого расплачиваться за границей наличными крупного номинала стало сложнее. Однако украинцы могут разменять их на купюры меньшего номинала.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине появится наличная валюта нового номинала. С сентября 2026 года начнется выпуск купюр по 2 000 грн с изображением Василия Стуса. Ими пополнят кассы банковских учреждений и наполнят банкоматы для выдачи пользователям.