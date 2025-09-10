Неделя моды в Киеве — сколько стоит одежда от Сильченко и других топовых дизайнеров

Модели на Ukrainian Fashion Week SS26. Фото: Facebook

В начале сентября 2025 года в Киеве прошла Ukrainian Fashion Week SS26. Участие в показе мод приняли известные отечественные дизайнеры, а некоторые даже успели провести свадебную церемонию. Концепция мероприятия предусматривала синергию украинской моды и визуального искусства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит одежда от топовых брендов, представленных на Ukrainian Fashion Week SS26.

MINT

Модный бренд основали относительно недавно — в 2016 году. Его философия построена вокруг изящества и легкости шелковых тканей, благодаря чему чувствуется роскошь и одновременно гармония. На показе мод презентовали новую коллекцию под названием "Шепот Востока", основные признаки которой — теплые цвета и мягкость.

На официальном сайте бренда можно ознакомиться с актуальными ценами:

белая хлопковая футболка — 1 450 грн;

синяя юбка BASIC — 1 925 грн;

бежевые брюки BASIC — 2 930 грн;

бежевая рубашка BASIC — 4 340 грн;

простое белое платье с V-образным вырезом и завязками на плечах — 5 700 грн.

Стоимость одежды от бренда MINT. Фото: скриншот

Khrystyna Rachytska

Это бренд этноодежды, который создала дизайнер Кристина Рачицкая. Она разрабатывает современную одежду на основе аутентичного народного наряда, в частности использует элементы вышивки. В новой коллекции мастерица представила женский гардероб из льна и шелка, украсив одежду ручной вышивкой.

Актуальные цены на изделия Khrystyna Rachytska такие:

брюки-юбка — 520 долларов (21 500 грн);

юбка — 620 долларов (25 600 грн);

черная безрукавка —690 долларов (28 500 грн);

женская льняная блуза современного кроя — 1 320 долларов (54 600 грн);

платье из легкого льна и шелка — 1 590 долларов (65 800 грн).

Стоимость блузы от бренда Khrystyna Rachytska. Фото: скриншот

DAMIRLI

Украинский бренд мужской одежды получил широкую известность и узнаваемость благодаря многочисленным образам, созданным для Владимира Зеленского и Александра Усика. Новая коллекция включает элегантную вневременную капсулу вещей, в том числе пиджаки, поло и другие универсальные предметы гардероба. Мы узнали, сколько стоят наряды DAMIRLI:

футболка с круглым вырезом — 7 857 грн;

классические брюки — 14 219 грн;

классическая хлопковая рубашка — 12 050 грн;

рубашка с вышивкой — 18 605 грн;

двубортный пиджак — 33 740 грн.

Стоимость рубашки от бренда DAMIRLI. Фото: скриншот

the COAT by Katya Silchenko

Дизайнер Екатерина Сильченко завершила 57-ю Неделю моды в Украине. Она продемонстрировала коллекцию, которая "дышит" спокойствием и уравновешенностью. Такого эффекта удалось достичь использованием теплых коричневых оттенков.

Одежда от Сильченко стоит:

классическая белая рубашка — 10 250 грн;

юбка — 14 350 грн;

классические брюки — 14 555 грн;

свитер — 16 810 грн;

платье бюстье из экокожи — 18 450 грн.

Кстати, основательница бренда the COAT феерично закрыла Ukrainian Fashion Week SS26, проведя свадебную церемонию прямо на собственном показе.

Стоимость одежды от бренда the COAT by Katya Silchenko. Фото: скриншот

