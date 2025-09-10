Неделя моды в Киеве — сколько стоит одежда от Сильченко и других топовых дизайнеров

Ukrainian Fashion Week — сколько стоит одежда топовых брендов
В начале сентября 2025 года в Киеве прошла Ukrainian Fashion Week SS26. Участие в показе мод приняли известные отечественные дизайнеры, а некоторые даже успели провести свадебную церемонию. Концепция мероприятия предусматривала синергию украинской моды и визуального искусства.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит одежда от топовых брендов, представленных на Ukrainian Fashion Week SS26.
MINT
Модный бренд основали относительно недавно — в 2016 году. Его философия построена вокруг изящества и легкости шелковых тканей, благодаря чему чувствуется роскошь и одновременно гармония. На показе мод презентовали новую коллекцию под названием "Шепот Востока", основные признаки которой — теплые цвета и мягкость.
На официальном сайте бренда можно ознакомиться с актуальными ценами:
- белая хлопковая футболка — 1 450 грн;
- синяя юбка BASIC — 1 925 грн;
- бежевые брюки BASIC — 2 930 грн;
- бежевая рубашка BASIC — 4 340 грн;
- простое белое платье с V-образным вырезом и завязками на плечах — 5 700 грн.
Khrystyna Rachytska
Это бренд этноодежды, который создала дизайнер Кристина Рачицкая. Она разрабатывает современную одежду на основе аутентичного народного наряда, в частности использует элементы вышивки. В новой коллекции мастерица представила женский гардероб из льна и шелка, украсив одежду ручной вышивкой.
Актуальные цены на изделия Khrystyna Rachytska такие:
- брюки-юбка — 520 долларов (21 500 грн);
- юбка — 620 долларов (25 600 грн);
- черная безрукавка —690 долларов (28 500 грн);
- женская льняная блуза современного кроя — 1 320 долларов (54 600 грн);
- платье из легкого льна и шелка — 1 590 долларов (65 800 грн).
DAMIRLI
Украинский бренд мужской одежды получил широкую известность и узнаваемость благодаря многочисленным образам, созданным для Владимира Зеленского и Александра Усика. Новая коллекция включает элегантную вневременную капсулу вещей, в том числе пиджаки, поло и другие универсальные предметы гардероба. Мы узнали, сколько стоят наряды DAMIRLI:
- футболка с круглым вырезом — 7 857 грн;
- классические брюки — 14 219 грн;
- классическая хлопковая рубашка — 12 050 грн;
- рубашка с вышивкой — 18 605 грн;
- двубортный пиджак — 33 740 грн.
the COAT by Katya Silchenko
Дизайнер Екатерина Сильченко завершила 57-ю Неделю моды в Украине. Она продемонстрировала коллекцию, которая "дышит" спокойствием и уравновешенностью. Такого эффекта удалось достичь использованием теплых коричневых оттенков.
Одежда от Сильченко стоит:
- классическая белая рубашка — 10 250 грн;
- юбка — 14 350 грн;
- классические брюки — 14 555 грн;
- свитер — 16 810 грн;
- платье бюстье из экокожи — 18 450 грн.
Кстати, основательница бренда the COAT феерично закрыла Ukrainian Fashion Week SS26, проведя свадебную церемонию прямо на собственном показе.
