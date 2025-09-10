Видео
Ukrainian Fashion Week — сколько стоит одежда топовых брендов

Дата публикации 10 сентября 2025 15:15
Неделя моды в Киеве — сколько стоит одежда от Сильченко и других топовых дизайнеров
Модели на Ukrainian Fashion Week SS26. Фото: Facebook

В начале сентября 2025 года в Киеве прошла Ukrainian Fashion Week SS26. Участие в показе мод приняли известные отечественные дизайнеры, а некоторые даже успели провести свадебную церемонию. Концепция мероприятия предусматривала синергию украинской моды и визуального искусства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит одежда от топовых брендов, представленных на Ukrainian Fashion Week SS26.

Читайте также:

MINT

Модный бренд основали относительно недавно — в 2016 году. Его философия построена вокруг изящества и легкости шелковых тканей, благодаря чему чувствуется роскошь и одновременно гармония. На показе мод презентовали новую коллекцию под названием "Шепот Востока", основные признаки которой — теплые цвета и мягкость.

На официальном сайте бренда можно ознакомиться с актуальными ценами:

  • белая хлопковая футболка — 1 450 грн;
  • синяя юбка BASIC — 1 925 грн;
  • бежевые брюки BASIC — 2 930 грн;
  • бежевая рубашка BASIC — 4 340 грн;
  • простое белое платье с V-образным вырезом и завязками на плечах — 5 700 грн.
Ukrainian Fashion Week — сколько стоит одежда топовых брендов - фото 1
Стоимость одежды от бренда MINT. Фото: скриншот

Khrystyna Rachytska

Это бренд этноодежды, который создала дизайнер Кристина Рачицкая. Она разрабатывает современную одежду на основе аутентичного народного наряда, в частности использует элементы вышивки. В новой коллекции мастерица представила женский гардероб из льна и шелка, украсив одежду ручной вышивкой.

Актуальные цены на изделия Khrystyna Rachytska такие:

  • брюки-юбка — 520 долларов (21 500 грн);
  • юбка — 620 долларов (25 600 грн);
  • черная безрукавка —690 долларов (28 500 грн);
  • женская льняная блуза современного кроя — 1 320 долларов (54 600 грн);
  • платье из легкого льна и шелка — 1 590 долларов (65 800 грн).
Ukrainian Fashion Week — сколько стоит одежда топовых брендов - фото 2
Стоимость блузы от бренда Khrystyna Rachytska. Фото: скриншот

DAMIRLI

Украинский бренд мужской одежды получил широкую известность и узнаваемость благодаря многочисленным образам, созданным для Владимира Зеленского и Александра Усика. Новая коллекция включает элегантную вневременную капсулу вещей, в том числе пиджаки, поло и другие универсальные предметы гардероба. Мы узнали, сколько стоят наряды DAMIRLI:

  • футболка с круглым вырезом — 7 857 грн;
  • классические брюки — 14 219 грн;
  • классическая хлопковая рубашка — 12 050 грн;
  • рубашка с вышивкой — 18 605 грн;
  • двубортный пиджак — 33 740 грн.
Ukrainian Fashion Week — сколько стоит одежда топовых брендов - фото 3
Стоимость рубашки от бренда DAMIRLI. Фото: скриншот

the COAT by Katya Silchenko

Дизайнер Екатерина Сильченко завершила 57-ю Неделю моды в Украине. Она продемонстрировала коллекцию, которая "дышит" спокойствием и уравновешенностью. Такого эффекта удалось достичь использованием теплых коричневых оттенков.

Одежда от Сильченко стоит:

  • классическая белая рубашка — 10 250 грн;
  • юбка — 14 350 грн;
  • классические брюки — 14 555 грн;
  • свитер — 16 810 грн;
  • платье бюстье из экокожи — 18 450 грн.

Кстати, основательница бренда the COAT феерично закрыла Ukrainian Fashion Week SS26, проведя свадебную церемонию прямо на собственном показе.

Ukrainian Fashion Week — сколько стоит одежда топовых брендов - фото 4
Стоимость одежды от бренда the COAT by Katya Silchenko. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут заменить дорогую люксовую косметику неплохими бюджетными альтернативами. Например, набор из туши для ресниц, палетки теней, помады, пудры, палетки хайлайтеров, румян и тонального крема обойдется всего в 2 200 грн.

Также мы писали, что известный американский бренд Hourglass выпустил лимитированные палетки с бронзой, пудрой, хайлайтером и румянами. Особенность косметики в том, что дизайн упаковки разработала украинский тату-мастер Саша Unisex.

мода одежда цены известные бренды Ukrainian Fashion Week
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
