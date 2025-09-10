Відео
Ukrainian Fashion Week SS26 — скільки коштує одяг топових брендів

Ukrainian Fashion Week SS26 — скільки коштує одяг топових брендів

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 15:15
Тиждень моди в Києві — скільки коштує одяг від Сільченко та інших топових дизайнерів
Моделі на Ukrainian Fashion Week SS26. Фото: Facebook

На початку вересня 2025 року в Києві пройшов Ukrainian Fashion Week SS26. Участь у показі мод взяли відомі вітчизняні дизайнери, а дехто навіть встиг провести весільну церемонію. Концепція заходу передбачала синергію української моди та візуального мистецтва.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує одяг від топових брендів, представлених на Ukrainian Fashion Week SS26.

Читайте також:

MINT

Модний бренд заснували відносно нещодавно — у 2016 році. Його філософія побудована навколо витонченості та легкості шовкових тканин, завдяки чому відчувається розкіш і водночас гармонія. На показі мод презентували нову колекцію під назвою "Шепіт Сходу", основні ознаки якої — теплі кольори та м’якість.

На офіційному сайті бренду можна ознайомитися з актуальними цінами:

  • біла бавовняна футболка — 1 450 грн;
  • синя спідниця BASIC — 1 925 грн;
  • бежеві штани BASIC — 2 930 грн;
  • бежева сорочка BASIC — 4 340 грн;
  • проста біла сукня з V-подібним вирізом і зав’язками на плечах — 5 700 грн.
Ukrainian Fashion Week 2026 — скільки коштує одяг топових брендів - фото 1
Вартість одягу від бренду MINT. Фото: скриншот

Khrystyna Rachytska

Це бренд етновбрання, який створила дизайнерка Христина Рачицька. Вона розробляє сучасний одяг на основі автентичного народного вбрання, зокрема використовує елементи вишивки. В новій колекції майстриня представила жіночий гардероб із льону та шовку, оздобивши одяг ручною вишивкою.

Актуальні ціни на вироби Khrystyna Rachytska такі:

  • штани-спідниця — 520 доларів (21 500 грн);
  • спідниця — 620 доларів (25 600 грн);
  • чорна безрукавка — 690 доларів (28 500 грн);
  • жіноча лляна блуза сучасного крою — 1 320 доларів (54 600 грн);
  • сукня з легкого льону та шовку — 1 590 доларів (65 800 грн).
Ukrainian Fashion Week 2026 — скільки коштує одяг топових брендів - фото 2
Вартість блузи від бренду Khrystyna Rachytska. Фото: скриншот

DAMIRLI

Український бренд чоловічого одягу здобув широку популярність і пізнаваність завдяки численним образам, створеним для Володимира Зеленського й Олександра Усика. Нова колекція містить елегантну позачасову капсулу речей, зокрема піджаки, поло та інші універсальні предмети гардеробу. Ми дізналися, скільки коштує вбрання DAMIRLI:

  • футболка з круглим вирізом — 7 857 грн;
  • класичні штани — 14 219 грн;
  • класична бавовняна сорочка — 12 050 грн;
  • сорочка з вишивкою — 18 605;
  • двобортний піджак — 33 740 грн.
Ukrainian Fashion Week 2026 — скільки коштує одяг топових брендів - фото 3
Вартість сорочки від бренду DAMIRLI. Фото: скриншот

the COAT by Katya Silchenko

Дизайнерка Катерина Сільченко завершила 57-й Тиждень моди в Україні. Вона продемонструвала колекцію, що "дихає" спокоєм і врівноваженістю. Такого ефекту вдалося досягти використанням теплих коричневих відтінків.

Одяг від Сільченко коштує:

  • класична біла сорочка — 10 250 грн;
  • спідниця — 14 350 грн;
  • класичні штани — 14 555 грн;
  • светр — 16 810 грн;
  • сукня бюстьє з екошкіри — 18 450 грн.

До речі, засновниця бренду the COAT феєрично закрила Ukrainian Fashion Week SS26, провівши весільну церемонію прямо на власному показі.

Ukrainian Fashion Week 2026 — скільки коштує одяг топових брендів - фото 4
Вартість одягу від бренду the COAT by Katya Silchenko. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть замінити дорогу люксову косметику непоганими бюджетними альтернативами. Наприклад, набір із туші для вій, палетки тіней, помади, пудри, палетки хайлайтерів, рум’ян і тонального крему обійдеться всього у 2 200 грн.

Також ми писали, що відомий американський бренд Hourglass випустив лімітовані палетки з бронзою, пудрою, хайлайтером і рум’янами. Особливість косметики в тому, що дизайн упаковки розробила українська тату-майстриня Саша Unisex.

мода одяг ціни відомі бренди Ukrainian Fashion Week
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
