Металлургия Украины на грани: экономист предупредил о последствиях для бюджета

Работник доменного цеха завода ArcelorMittal. Фото: ArcelorMittal

Украинская металлургия переживает беспрецедентный спад, а дальнейшее сокращение производства угрожает не только экспорту, но и пополнению государственного бюджета. Если война продлится, остатки промышленного потенциала могут быть окончательно разрушены, а после ее завершения восстановление обойдется чрезвычайно дорого.

Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" рассказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

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Металлургия резко сократила экспорт

Горно-металлургический комплекс на протяжении десятилетий был одним из ключевых секторов украинской экономики. По словам Куща, до начала полномасштабной войны на него приходилось до 20% экспорта страны. Сейчас этот показатель сократился примерно до 7%.

Экономист отметил, что по итогам 2026 года экспортная выручка отрасли может составить чуть более 2 млрд долларов. Для сравнения: до войны этот показатель превышал 15 млрд долларов, а в прошлом году составлял около 5 млрд долларов.

Украина рискует потерять промышленный потенциал

Отдельно Кущ обратил внимание на масштабы падения производства. По его словам, в сентябре Украина впервые за примерно 100 лет не произвела ни одной тонны металла.

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По мнению экономиста, дальнейшее сохранение промышленного потенциала зависит от того, удастся ли удержать Приднепровский промышленный пояс. Именно он, по словам Куща, фактически остался основной крупной промышленной зоной Украины, поскольку Донецкий промышленный пояс был разрушен во время войны.

Сколько будет стоить восстановление предприятий

Экономист предупреждает, что затягивание войны создает риск окончательного разрушения предприятий, а после завершения боевых действий их восстановление может оказаться экономически слишком сложным.

В то же время даже остановка крупных металлургических мощностей уже приводит к значительным затратам. Кущ привел пример доменных печей: перезапуск одной из них после длительной остановки может стоить десятки миллионов долларов, тогда как ее полное восстановление после разрушения — до 500 млн долларов.

"Если война не закончится в ближайшей перспективе, то остатки промышленности будут окончательно разрушены", — отметил эксперт.

По словам Куща, от того, удастся ли сохранить промышленную базу сейчас, в значительной степени будет зависеть экономическое будущее Украины после войны.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о последствиях обстрелов и морской блокады для украинской металлургии. В августе 2026 года металлурги выплавили лишь 277 тыс. тонн стали. Это на 57,3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года и на 39,4% меньше, чем в июле 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, что в украинском правительстве уже заявили о дефиците бюджета. Массированные удары России по энергетике и экономике, логистические блокады, а также топливный кризис на Ближнем Востоке существенно усугубили нехватку средств. Депутат Верховной Рады объяснил, стоит ли гражданам ожидать задержек с выплатой пенсий и социальных пособий.