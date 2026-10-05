Металургія України на межі: економіст попередив про наслідки для бюджету

Працівник у доменному цеху заводу ArcelorMittal. Фото: ArcelorMittal

Українська металургія переживає безпрецедентний спад, а подальше скорочення виробництва загрожує не лише експорту, а й наповненню державного бюджету. Якщо війна триватиме, залишки промислового потенціалу можуть бути остаточно зруйновані, а після її завершення відновлення стане надзвичайно дорогим.

Про це у ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" розповів фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

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Металургія різко скоротила експорт

Гірничо-металургійний комплекс десятиліттями був одним із ключових секторів української економіки. За словами Куща, до початку повномасштабної війни на нього припадало до 20% експорту країни. Нині цей показник скоротився приблизно до 7%.

Економіст зазначив, що за підсумками 2026 року експортна виручка галузі може становити трохи більше 2 млрд доларів. Для порівняння, до війни цей показник перевищував 15 млрд доларів, а торік становив близько 5 млрд доларів.

Україна ризикує втратити промисловий потенціал

Окремо Кущ звернув увагу на масштаб падіння виробництва. За його словами, у вересні Україна вперше за приблизно 100 років не виробила жодної тонни металу.

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На думку економіста, подальше збереження промислового потенціалу залежить від того, чи вдасться втримати Придніпровський промисловий пояс. Саме він, за словами Куща, фактично залишився основною великою промисловою зоною України, тому що Донецький промисловий пояс зруйновано під час війни.

Скільки коштуватиме відновлення підприємств

Економіст попереджає, що затягування війни створює ризик остаточного руйнування підприємств, а після завершення бойових дій їх відновлення може виявитися економічно надто складним.

Водночас навіть зупинка великих металургійних потужностей уже створює значні витрати. Кущ навів приклад доменних печей: перезапуск однієї після тривалої зупинки може коштувати десятки мільйонів доларів, тоді як її повна відбудова після руйнування — до 500 млн доларів.

"Якщо війна не буде завершена в найближчій перспективі, то залишки промисловості будуть доруйновані", — зазначив експерт.

За словами Куща, від того, чи вдасться зберегти промислову базу зараз, значною мірою залежатиме економічне майбутнє України після війни.

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