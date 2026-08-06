Угроза для кошельков украинцев: какие продукты могут подорожать уже осенью

Хлеб, помидоры и мясные продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В Украине продолжают умеренно расти цены в супермаркетах на большинство продуктов питания. Производителям приходится закладывать в стоимость товаров расходы на логистику, электроэнергию, заработную плату и пр. Мы выяснили, на сколько могут подорожать основные продукты уже осенью 2026 года.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

Что будет с ценами на продукты в Украине

Долго ждать ценовых изменений не придется. Во-первых, хлеб стабильно дорожает на 2% ежемесячно, следовательно, к концу 2026 года потребители увидят в супермаркетах плюс 10% к августовской стоимости.

Во-вторых, овощная группа товаров хоть и остается наиболее благоприятной для реализации благодаря сезонности, однако с осени большинство продуктов могут подорожать на 2-5% из-за логистики — расходы поставщиков на топливо умеренно растут.

"Цены на мясо стабилизировались, но колебания могут начаться с сентября. Производители будут закладывать в стоимость расходы на корма и электроэнергию. Не исключаю подорожания до 10%. Аналогичная ситуация с молочными продуктами — плюс 5-7% к нынешней цене", — отметил Денис Марчук.

С другой стороны, эти прогнозы актуальны с учетом затрат на оплату труда, перевозку, корма, энергоносители — стандартные составляющие для бизнеса. Однако летом 2026 года россияне активизировали удары по украинским логистическим центрам и продовольственным базам. Это может стать дополнительным фактором подорожания продуктов питания.

Какие продукты считаются натуральными

Ранее мы рассказывали, что производителям запрещено использовать слово "натуральный" на упаковке в рекламных целях. Такая маркировка допускается исключительно при условии соблюдения четких требований закона. Во-первых, ингредиенты должны происходить из природных источников. Речь идет о:

растениях;

водорослях;

грибах;

продуктах животного происхождения;

микроорганизмах;

природной минеральной воде;

морской воде или морских минеральных отложениях.

Во-вторых, важное значение имеет способ изготовления ингредиента. Среди разрешенных процессов — физическая обработка, добавление питьевой воды, удаление отдельных компонентов, корректировка уровня кислотности, ферментативная обработка, микробиологические процессы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоят арбузы в Украине. По состоянию на начало августа 2026 года супермаркеты пересмотрели цены с учетом сезонного сбора урожая. Средняя стоимость зафиксировалась на уровне 14-18 грн за килограмм.

Также Новини.LIVE сообщали, что мировое производство мяса выросло более чем в четыре раза за последние 60 лет. Главным источником животного белка стала курица. В то же время доступ к продуктам остался неравномерным.