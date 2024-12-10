Нафтогаз разоблачил аферу с "бесплатным" газом для населения — что известно

Кошелек без денег. Фото: Pexels

Аферисты не оставляют попыток нажиться на доверчивых и неосторожных гражданах. В Украине появилась новая мошенническая схема, в рамках которой преступники под видом Нафтогаза распространяют ложную информацию о якобы предоставлении бесплатного газа потребителям.

Об этом сообщила Группа "Нафтогаз" в своем Telegram-канале.

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Как мошенники пытаются получить личные данные украинцев

В Украине активно распространяется новая мошенническая схема, заключающаяся в использовании названия компании "Нафтогаз" для обмана граждан. Злоумышленники прибегают к распространению ложной информации о бесплатном газе и выплатах, чтобы похитить личные данные и деньги украинцев.

"Будьте внимательны: мы не собираем никаких заявок на предоставление безвозмездных услуг или выплату денег для оплаты за газ", — предостерегает пресс-служба компании.

Фальшивые новости содержат информацию о выплате 5 000 грн и предоставлении бесплатного газа для населения.

В Нафтогазе предупредили, что такие публикации ничто иное, как мошенническая схема, которая имеет целью завладеть личными данными и средствами граждан.

"Пожалуйста, не переходите по неизвестным ссылкам и доверяйте только официальным источникам", — призывают в Нафтогазе.

Как вернуть ошибочно уплаченные деньги за газ

Согласно пункту III 24 раздела Правил поставки природного газа, ошибочно внесенные средства автоматически засчитываются как оплата на будущие периоды. По желанию потребителя их можно вернуть на счет, подав письменное заявление. Возврат осуществляется в течение пяти рабочих дней. При этом:

Для возврата средств на ваш счет нужно добавить справку из банка с реквизитами счета (IBAN), которую можно получить в своем банке. Для перевода денег на правильный счет предприятия следует подать заявление с указанием ошибки, даты платежа, неправильного счета, нового счета и справки об ошибочности оплаты.

Подробности о подаче заявления по почте можно уточнить в Центре обслуживания клиентов. Документы, отправленные по почте, должны быть заверены надписью "Согласно оригиналу", подписью, датой и ФИО.

Ранее мы писали, как быстро сообщить о мошенничестве через приложение "Приват24" и вернуть утраченные средства. Это особенно актуально для клиентов, сталкивающихся с несанкционированным списанием денег.

Так мы рассказывали, что клиенты "Ощадбанка" жалуются на отсутствие должной реакции после случаев мошенничества, из-за которых с их карт исчезли значительные суммы. Пострадавшие требуют возврата и рассмотрения дела, но банк часто не оказывает нужной помощи.