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Деякі українці можуть повернути гроші за сплачений газ — деталі

9 грудня 2024 09:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Помилки при оплаті газу — чи можна повернути сплачені гроші
Людина заповнює платіжку. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Оплата комунальних послуг — справа буденна, проте навіть у цьому процесі слід бути максимально уважним. Неправильне введення реквізитів або інші помилки можуть призвести до зарахування грошей на невірний рахунок. Тож варто знати, як діяти в такій ситуації, аби не втратити кошти.

Про те, чи можна повернути гроші за газ, які були відправлені на помилкові реквізити, зазначається в постанові № 2496 "Про затвердження Правил постачання природного газу".

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Чи можна повернути помилково відправлені гроші

Згідно з пунктом III 24 розділу Правил постачання природного газу, у випадку переплати помилково внесені кошти зараховуються як оплата на майбутні періоди. За письмовою заявою споживача ці гроші можуть бути повернуті на поточний рахунок протягом п’яти робочих днів з моменту подання такої заяви.

Щоб повернути кошти, слід звернутися до Центру обслуговування клієнтів компанії, яка отримала ваші гроші. При цьому потрібно особисто надати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • квитанцію про здійснену оплату.

Куди звертатися та які документи потрібні

Рекомендується заздалегідь зробити копії зазначених документів. У разі написання заяви на повернення коштів ці копії слід додати до заяви. Є два варіанти вирішення ситуації з неправильною оплатою:

  1. Якщо ви хочете отримати гроші на свій рахунок, додатково знадобиться довідка з банку з реквізитами карткового рахунку, включно з IBAN (міжнародним номером рахунку). Цю інформацію можна уточнити у відділенні вашого банку.
  2. У разі необхідності перенесення грошей на інший рахунок правильного підприємства потрібно скласти заяву із зазначенням дати платежу й неправильного рахунку, а також надати довідку про помилковість платежу та вказати новий рахунок.

Дізнатися, чи можна подати заяву поштою, можна за телефоном Центру обслуговування клієнтів. Якщо так, заяву та копії документів можна надіслати поштою. Усі копії мають бути засвідчені написом "Згідно з оригіналом", підписом, датою та ПІБ.

Раніше ми писали, українці, які не можуть повністю оплачувати житлово-комунальні послуги, отримують субсидії. Розмір допомоги залежить від кількох важливих факторів, які варто враховувати.

Також ми розповідали, що з початком опалювального сезону комунальні витрати українців значно зростають. Тому взимку багатьох споживачів газу турбує питання, чи зростуть тарифи цього сезону.

тарифи комунальні послуги гроші газ оплата

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