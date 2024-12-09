Ошибки при оплате газа — можно ли вернуть уплаченные деньги

Человек заполняет платежку. Фото: УНИАН

Оплата коммунальных услуг — дело обыденное, но даже в этом процессе следует быть максимально внимательным. Неправильное введение реквизитов или другие ошибки могут привести к зачислению денег на неверный счет. Так что стоит знать, как действовать в такой ситуации, чтобы не потерять средства.

О том, можно ли вернуть деньги за газ, которые были отправлены на ошибочные реквизиты, говорится в постановлении №2496 "Об утверждении Правил поставки природного газа".

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Можно ли вернуть ошибочно отправленные деньги

Согласно пункту III 24 раздела Правил поставки природного газа, в случае переплаты по ошибке внесенные средства засчитываются как оплата на будущие периоды. По письменному заявлению потребителя эти деньги могут быть возвращены на текущий счет в течение пяти рабочих дней с момента подачи такого заявления.

Чтобы вернуть средства, следует обратиться в Центр обслуживания клиентов компании, получившей ваши деньги. При этом нужно лично предоставить:

паспорт;

идентификационный код;

квитанцию о произведенной оплате.

Куда обращаться и какие документы нужны

Рекомендуется предварительно сделать копии указанных документов. В случае написания заявления о возврате средств эти копии следует приложить к заявлению. Есть два варианта разрешения ситуации с неправильной оплатой:

Если вы хотите получить деньги на свой счет, дополнительно понадобится справка из банка с реквизитами карточного счета, включая IBAN (международный номер счета). Эту информацию можно уточнить в отделении вашего банка. В случае необходимости перенесения денег на другой счет правильного предприятия нужно составить заявление с указанием даты оплаты и неправильного счета, а также предоставить справку об ошибке платежа и указать новый счет.

Узнайте, можно ли подать заявление по почте, можно по телефону Центра обслуживания клиентов. Если да, то заявление и копии документов можно отправить по почте. Все копии должны быть заверены надписью "Согласно оригиналу", подписью, датой и ФИО.

Ранее мы писали, что украинцы, которые не могут полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги, получают субсидии. Размер помощи зависит от нескольких важных факторов, которые следует учитывать.

Также мы рассказывали, что с началом отопительного сезона коммунальные расходы украинцев значительно растут. Поэтому зимой многих потребителей газа беспокоит вопрос, вырастут ли тарифы в этом сезоне.