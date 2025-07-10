Гречка в фокусе — что происходит с ценами на популярную крупу

Гречка в мешочке. Фото: Freepik

Гречка — продукт, без которого трудно представить украинскую кухню. Эта популярная крупа стабильно встречается в корзинах покупателей, а ее цены внимательно отслеживают как потребители, так и эксперты.

Новини.LIVE исследовали, что происходит с ценами на гречку в июле.

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На полках супермаркетов сегодня выбор гречки очень широк — покупателям предлагают и непропаренные, и быстроразвариваемые, и даже безглютеновые варианты для особых диет. Однако в нашем исследовании мы сосредоточились именно на традиционной гречневой крупе — той, которую большинство украинцев привыкли видеть на столе чуть ли не каждый день.

Самая низкая стоимость гречки 10 июля 2025 года в сети супермаркетов Auchan — от 29,90 грн/кг.

В других столичных магазинах цены на крупу гречневую такие:

Сильпо — от 29,99 грн/кг;

Metro — от 31,30 грн/кг;

Novus — от 31,99 грн/кг.

Самая высокая стоимость гречки в сети продовольственных гипермаркетов "МегаМаркет", где за килограмм крупы надо отдать от 43,20 грн.

Цены на гречку в сети Auchan. Фото: скриншот.

Стоит отметить, что средние цены на гречку с начала 2025 года, по данным портала "Минфин", почти не изменились — отмечались лишь незначительные колебания в пределах 1-2 грн/кг.

Стоит ли ожидать подорожания гречки

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль считает, что причин для подорожания гречки пока нет.

"Если скажу прогноз, то это будет неправильно, потому что я должен говорить об объективном. Объективных факторов, чтобы изменилась кардинально цена, мы не видим. То есть нет дефицита составляющих, которые будут влиять на то, что гречка должна быть дорогой", — пояснил он Укринформу.

Виталий Коваль привел пример относительно гречки: как только один год эта крупа была дорогой, в следующем году она сразу становится дешевой, потому что все верят в лотерейный билет — засеять гречку и получить на нее высокую цену, хотя этот продукт очень сложный для выращивания.

Он также добавил, что Украина в среднем 145 тыс. тонн гречки потребляет, а выращивает около 175, таким образом есть даже запас для экспорта. И в этом году ажиотажа с гречкой по засеванию — или меньшего количества, или большего — нет.

Ранее мы писали, что некоторые супермаркеты резко снизили цены на ряд продуктов.

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