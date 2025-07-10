Гречка у фокусі — що відбувається з цінами на популярну крупу

Гречка в мішечку. Фото: Freepik

Гречка — продукт, без якого важко уявити українську кухню. Ця популярна крупа стабільно зустрічається в кошиках покупців, а її ціни уважно відстежують як споживачі, так і експерти.

Новини.LIVE дослідили, що відбувається з цінами на гречку у липні.

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На полицях супермаркетів сьогодні вибір гречки дуже широкий — покупцям пропонують і непропарені, і швидкорозварювані, і, навіть, безглютенові варіанти для особливих дієт. Проте в нашому дослідженні ми зосередилися саме на традиційній гречаній крупі — тій, яку більшість українців звикли бачити на столі чи не щодня.

Найнижча вартість гречки 10 липня 2025 року в мережі супермаркетів Auchan — від 29,90 грн/кг.

В інших столичних магазинах ціни на крупу гречану такі:

Сільпо — від 29,99 грн/кг;

Metro — від 31,30 грн/кг;

Novus — від 31,99 грн/кг.

Найвища вартість гречки в мережі продовольчих гіпермаркетів "МегаМаркет", де за кілограм крупи треба віддати від 43,20 грн.

Ціни на гречку в мережі Auchan. Фото: скриншот.

Варто зазначити, що середні ціни на гречку від початку 2025 року, за даними порталу "Мінфін", майже не змінилися — відмічалися лише незначні коливання в межах 1-2 грн/кг.

Чи варто очікувати подорожчання гречки

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль вважає, що причин для здорожчання гречки наразі немає.

"Якщо скажу прогноз, то це буде неправильно, бо я маю говорити про об’єктивне. Об’єктивних чинників, щоб змінилася кардинально ціна, ми не бачимо. Тобто нема дефіциту складників, які впливатимуть на те, що гречка має бути дорогою", — пояснив він Укрінформу.

Віталій Коваль навів приклад щодо гречки: як тільки один рік ця крупа була дорогою, наступного року вона зразу стає дешевою, тому що всі вірять у лотерейний білет — засіяти гречку й отримати на неї високу ціну, хоча цей продукт дуже складний для вирощування.

Він також додав, що Україна в середньому 145 тис. тонн гречки споживає, а вирощує близько 175, тобто є навіть запас для експорту. І цього року ажіотажу з гречкою щодо засівання — чи меншої кількості, чи більшої — немає.

Раніше ми писали, що деякі супермаркети різко знизили ціни на низку продуктів.

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