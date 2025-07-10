Гречка у фокусі — що відбувається з цінами на популярну крупу

Ціни на гречку — скільки треба віддати за 1 кг популярної крупи
Гречка — продукт, без якого важко уявити українську кухню. Ця популярна крупа стабільно зустрічається в кошиках покупців, а її ціни уважно відстежують як споживачі, так і експерти.
Новини.LIVE дослідили, що відбувається з цінами на гречку у липні.
Скільки коштує 1 кг гречки
На полицях супермаркетів сьогодні вибір гречки дуже широкий — покупцям пропонують і непропарені, і швидкорозварювані, і, навіть, безглютенові варіанти для особливих дієт. Проте в нашому дослідженні ми зосередилися саме на традиційній гречаній крупі — тій, яку більшість українців звикли бачити на столі чи не щодня.
Найнижча вартість гречки 10 липня 2025 року в мережі супермаркетів Auchan — від 29,90 грн/кг.
В інших столичних магазинах ціни на крупу гречану такі:
- Сільпо — від 29,99 грн/кг;
- Metro — від 31,30 грн/кг;
- Novus — від 31,99 грн/кг.
Найвища вартість гречки в мережі продовольчих гіпермаркетів "МегаМаркет", де за кілограм крупи треба віддати від 43,20 грн.
Варто зазначити, що середні ціни на гречку від початку 2025 року, за даними порталу "Мінфін", майже не змінилися — відмічалися лише незначні коливання в межах 1-2 грн/кг.
Чи варто очікувати подорожчання гречки
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль вважає, що причин для здорожчання гречки наразі немає.
"Якщо скажу прогноз, то це буде неправильно, бо я маю говорити про об’єктивне. Об’єктивних чинників, щоб змінилася кардинально ціна, ми не бачимо. Тобто нема дефіциту складників, які впливатимуть на те, що гречка має бути дорогою", — пояснив він Укрінформу.
Віталій Коваль навів приклад щодо гречки: як тільки один рік ця крупа була дорогою, наступного року вона зразу стає дешевою, тому що всі вірять у лотерейний білет — засіяти гречку й отримати на неї високу ціну, хоча цей продукт дуже складний для вирощування.
Він також додав, що Україна в середньому 145 тис. тонн гречки споживає, а вирощує близько 175, тобто є навіть запас для експорту. І цього року ажіотажу з гречкою щодо засівання — чи меншої кількості, чи більшої — немає.
Раніше ми писали, що деякі супермаркети різко знизили ціни на низку продуктів.
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