Ягодная аналитика — что происходит с ценами на черную и красную смородину

Черная и красная смородина. Freepik

С наступлением ягодного сезона смородина традиционно оказывается в центре внимания покупателей. В этом году цены на красную и черную смородину иногда "кусаются", что обусловлено погодными условиями, урожаем и спросом на рынке.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоит килограмм черной и красной смородины в столичных супермаркетах.

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Черная смородина

Стоит заметить, что черная смородина — довольно дефицитная ягода. Несмотря на сезон, во многих столичных супермаркетах ее нет, в других — она быстро заканчивается вопреки не очень "приятным" ценам.

Самое дешевое предложение на черную смородину сейчас действует в торговой сети Novus — 249,00 грн/кг. Однако такая стоимость будет только до 9 июля для онлайн-заказов.

Стоимость черной смородины в Novus. Фото: скриншот

В магазинах Varus и Fruit Time эта ягода 3 июля отсутствует. В Сильпо черная смородина продается на вес по 359,0 грн/кг, а также есть фасованная по 250 г в упаковке, которая стоит 182,85 грн, поэтому, если посчитать цену за килограмм, получается 731,40 грн.

В Metro ягода тоже фасованная — производитель Flora Organic. Упаковка весом 250 граммов стоит 103,90 грн, за килограмм получается 415,60 грн.

В то же время в торговой сети "Мега Маркет" черная смородина от того же производителя (Flora Organic) стоит более чем вдвое дороже: упаковка 250 г — 249,0 грн, имеем в пересчете 996 грн за килограмм.

Стоимость черной смородины в Мега Маркете. Фото: скриншот

Красная смородина

Эту ягоду в магазинах также разбирают очень быстро. По крайней мере в магазинах Novus и Varus по состоянию на 3 июля красная смородина закончилась. В других торговых сетях цены такие:

Сильпо — на вес 251,90 грн/кг и 411,44 грн/кг, если брать в упаковках по 250 граммов (ТМ не указана);

Fruit Time — 305,10 грн/кг на вес;

Metro (ТМ Flora Organic) — 332,44 грн/кг (83,11 грн за упаковку весом 250 граммов);

Мега Маркет (ТМ Flora Organic) — 618,40 грн/кг (154,60 грн за упаковку весом 250 граммов).

Стоимость красной смородины в Fruit Time. Фото: скриншот

Как ранее в комментарии для AgroPortal отмечал Тарас Баштанник, президент Украинской плодоовощной ассоциации, цена на свежую ягоду черной смородины в этом году будет высокой. Причина тому — не только факт сокращения плантаций, но и фактор погодных условий.

Относительно цен на красную смородину прогнозы более позитивные — она не так сильно пострадала от неблагоприятных условий, поэтому ожидается хороший урожай, что должно способствовать постепенному снижению стоимости ягоды.

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