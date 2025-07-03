Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены удивляют — сколько стоят черная и красная смородина

Цены удивляют — сколько стоят черная и красная смородина

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 12:12
Ягодная аналитика — что происходит с ценами на черную и красную смородину
Черная и красная смородина. Freepik

С наступлением ягодного сезона смородина традиционно оказывается в центре внимания покупателей. В этом году цены на красную и черную смородину иногда "кусаются", что обусловлено погодными условиями, урожаем и спросом на рынке.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоит килограмм черной и красной смородины в столичных супермаркетах.

Реклама
Читайте также:

Черная смородина

Стоит заметить, что черная смородина — довольно дефицитная ягода. Несмотря на сезон, во многих столичных супермаркетах ее нет, в других — она быстро заканчивается вопреки не очень "приятным" ценам.

Самое дешевое предложение на черную смородину сейчас действует в торговой сети Novus — 249,00 грн/кг. Однако такая стоимость будет только до 9 июля для онлайн-заказов.

Вартість чорної смородини в Novus
Стоимость черной смородины в Novus. Фото: скриншот

В магазинах Varus и Fruit Time эта ягода 3 июля отсутствует. В Сильпо черная смородина продается на вес по 359,0 грн/кг, а также есть фасованная по 250 г в упаковке, которая стоит 182,85 грн, поэтому, если посчитать цену за килограмм, получается 731,40 грн.

В Metro ягода тоже фасованная — производитель Flora Organic. Упаковка весом 250 граммов стоит 103,90 грн, за килограмм получается 415,60 грн.

В то же время в торговой сети "Мега Маркет" черная смородина от того же производителя (Flora Organic) стоит более чем вдвое дороже: упаковка 250 г — 249,0 грн, имеем в пересчете 996 грн за килограмм.

Вартість чорної смородини в Мега Маркеті
Стоимость черной смородины в Мега Маркете. Фото: скриншот

Красная смородина

Эту ягоду в магазинах также разбирают очень быстро. По крайней мере в магазинах Novus и Varus по состоянию на 3 июля красная смородина закончилась. В других торговых сетях цены такие:

  • Сильпо — на вес 251,90 грн/кг и 411,44 грн/кг, если брать в упаковках по 250 граммов (ТМ не указана);
  • Fruit Time — 305,10 грн/кг на вес;
  • Metro (ТМ Flora Organic) — 332,44 грн/кг (83,11 грн за упаковку весом 250 граммов);
  • Мега Маркет (ТМ Flora Organic) — 618,40 грн/кг (154,60 грн за упаковку весом 250 граммов).
Вартість червоної порічки в Fruit Time
Стоимость красной смородины в Fruit Time. Фото: скриншот

Как ранее в комментарии для AgroPortal отмечал Тарас Баштанник, президент Украинской плодоовощной ассоциации, цена на свежую ягоду черной смородины в этом году будет высокой. Причина тому — не только факт сокращения плантаций, но и фактор погодных условий.

Относительно цен на красную смородину прогнозы более позитивные — она не так сильно пострадала от неблагоприятных условий, поэтому ожидается хороший урожай, что должно способствовать постепенному снижению стоимости ягоды.

Ранее мы писали, сколько стоит ранняя, пекинская и цветная капуста в украинских супермаркетах.

Также узнавайте, сколько придется заплатить за один початок кукурузы в новом сезоне.

ягоды Смородина красная смородина черная смородина цена
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации