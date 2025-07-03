Ягідна аналітика — що відбувається з цінами на чорну та червону смородину

Чорна та червона смородина. Freepik

З настанням ягідного сезону смородина традиційно опиняється в центрі уваги покупців. Цьогоріч ціни на червону порічку та чорну смородину подекуди "кусаються", що зумовлено погодними умовами, врожаєм і попитом на ринку.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштує кілограм чорної та червоної смородини в столичних супермаркетах.

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Чорна смородина

Варто зауважити, що чорна смородина — доволі дефіцитна ягода. Попри сезон, в багатьох столичних супермаркетах її немає, в інших — вона швидко закінчується всупереч не дуже "приємним" цінам.

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Найдешевша пропозиція на чорну смородину зараз діє в торговельній мережі Novus — 249,00 грн/кг. Однак така вартість буде лише до 9 липня для онлайн-замовлень.

Вартість чорної смородини в Novus. Фото: скриншот

В магазинах Varus та Fruit Time ця ягода 3 липня відсутня. В Сільпо чорна смородина продається на вагу по 359,0 грн/кг, а також є фасована по 250 г в упаковці, яка коштує 182,85 грн, тож, як порахувати ціну за кілограм, виходить 731,40 грн.

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В Metro ягода теж фасована — виробник Flora Organic. Упаковка вагою 250 грамів коштує 103,90 грн, тож за кілограм виходить 415,60 грн.

Водночас в торговельній мережі "Мега Маркет" чорна смородина від того ж самого виробника (Flora Organic) коштує більш як вдвічі дорожче: упаковка 250 г — 249,0 грн, тож маємо у перерахунку 996 грн за кілограм.

Вартість чорної смородини в Мега Маркеті. Фото: скриншот

Червона порічка

Цю ягоду в магазинах також розбирають дуже швидко. Принаймні в магазинах Novus та Varus станом на 3 липня червона порічка закінчилася. В інших торговельних мережах ціни такі:

Сільпо — на вагу 251,90 грн/кг та 411,44 грн/кг, якщо брати в упаковках по 250 грамів (ТМ не зазначена);

Fruit Time — 305,10 грн/кг на вагу;

Metro (ТМ Flora Organic) — 332,44 грн/кг (83,11 грн за упаковку вагою 250 грамів);

Мега Маркет (ТМ Flora Organic) — 618,40 грн/кг (154,60 грн за упаковку вагою 250 грамів).

Вартість червоної порічки в Fruit Time. Фото: скриншот

Як раніше в коментарі для AgroPortal зазначав Тарас Баштанник, президент Української плодоовочевої асоціації, ціна на свіжу ягоду чорної смородини цьогоріч буде високою. Причина тому — не лише факт скорочення плантацій, а й фактор погодних умов.

Щодо цін на порічку прогнози більш позитивні — вона не так сильно постраждала від несприятливих умов, тож очікується гарний урожай, що має сприяти поступовому зниженню вартості ягоди.

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