Стоимость обучения в Le Cordon Bleu — куда поедет победитель МастерШеф-15

Обучение в Le Cordon Bleu. Фото: Tripadvisor

Традиционный приз за победу в шоу "МастерШеф" на телеканале СТБ — обучение в кулинарной школе Le Cordon Bleu. Возникает вопрос, сколько стоит изучение различных программ для украинских студентов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая стоимость обучения в знаменитой школе Le Cordon Bleu.

Реклама

Читайте также:

Цена обучения в Le Cordon Bleu

Школу основали в далеком 1895 году, а сейчас ее считают одной из самых престижных в мире. Студенты изучают как базовые кулинарные навыки, так и продвинутые техники. Все заведения оснащены современным оборудованием, с помощью которого приобретается реальная практика.

Школа Le Cordon Bleu в Париже. Фото: Tripadvisor

Если человек стремится отточить до безупречного уровня свое мастерство под руководством шеф-поваров мирового класса, он выбирает Le Cordon Bleu. Но стоимость обучения немаленькая, сумма зависит от выбранной программы и срока преподавания.

Например, за двухнедельную программу "Углубленное изучение гастрономии" нужно заплатить 6 000 евро, а десятимесячное обучение по программе "Вина и менеджмент" стоит аж 22 500 евро. В целом цены колеблются от 10 000 до 55 000 евро. Что интересно, от студентов даже не требуют предыдущий кулинарный опыт, только диплом о среднем образовании.

Кто победил в "МастерШеф-15"

Победительницей пятнадцатого сезона популярного проекта стала 25-летняя Нэнси Топко из Киева. Суперфинал состоялся 28 июня 2025 года, а судьями были Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский, которые и определили фаворита всего сезона.

Правда, реакция зрителей оказалась неоднозначной. Едва ли не впервые большинство украинцев возмутились выбору судей. После объявления результатов социальные сети взорвались критикой. По словам некоторых зрителей, пятнадцатый сезон оказался самым слабым.

Во всяком случае, Нэнси Топко получила главный приз — она поедет на обучение в легендарную кулинарную школу Le Cordon Bleu, как и предыдущие победители "МастерШеф".

Напомним, украинские блогеры могут легализовать доходы как физлицо или зарегистрировать ФЛП 2 или 3 группы. Дороже всего — платить 23% без ФЛП, но декларация подается только раз в год.

Также мы писали, что победительница "МастерШеф" Наталка Никишина зарабатывает 50-150 тыс. грн в месяц с Instagram, но 80% дохода тратит на команду. Только 20% оставляет себе, остальное идет на съемки и оплату работы помощниц.