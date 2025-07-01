Вартість навчання в Le Cordon Bleu — куди поїде переможець МастерШеф-15

Навчання в Le Cordon Bleu. Фото: Tripadvisor

Традиційний приз за перемогу в шоу "МастерШеф" на телеканалі СТБ — навчання в кулінарній школі Le Cordon Bleu. Постає питання, скільки коштує вивчення різноманітних програм для українських студентів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка вартість навчання у знаменитій школі Le Cordon Bleu.

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Ціна навчання у Le Cordon Bleu

Школу заснували в далекому 1895 році, а нині її вважають однією з найпрестижніших у світі. Студенти вивчають як базові кулінарні навички, так і просунуті техніки. Всі заклади оснащені сучасним обладнанням, за допомогою якого здобувається реальна практика.

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Школа Le Cordon Bleu в Парижі. Фото: Tripadvisor

Якщо людина прагне відточити до бездоганного рівня свою майстерність під керівництвом шеф-кухарів світового класу, вона обирає Le Cordon Bleu. Але вартість навчання немаленька, сума залежить від обраної програми і терміну викладання.

Наприклад, за двотижневу програму "Поглиблене вивчення гастрономії" потрібно заплатити 6 000 євро, а десятимісячне навчання за програмою "Вина та менеджмент" коштує аж 22 500 євро. Загалом ціни коливаються від 10 000 до 55 000 євро. Що цікаво, від студентів навіть не вимагають попередній кулінарний досвід, лише диплом про середню освіту.

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Хто переміг у "МастерШеф-15"

Переможницею п’ятнадцятого сезону популярного проєкту стала 25-річна Ненсі Топко з Києва. Суперфінал відбувся 28 червня 2025 року, а суддями були Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський, які й визначили фаворита всього сезону.

Щоправда, реакція глядачів виявилася неоднозначною. Чи не вперше більшість українців обурилися вибором суддів. Після оголошення результатів соціальні мережі вибухнули критикою. За словами деяких глядачів, п’ятнадцятий сезон виявився найслабшим.

У всякому разі Ненсі Топко отримала головний приз — вона поїде на навчання в легендарну кулінарну школу Le Cordon Bleu, як і попередні переможці "МастерШеф".

Нагадаємо, українські блогери можуть легалізувати доходи як фізособа або зареєструвати ФОП 2-ї чи 3-ї групи. Найдорожче — платити 23% без ФОП, але декларація подається лише раз на рік.

Також ми писали, що переможниця "МастерШеф" Наталка Нікішина заробляє 50-150 тис. грн на місяць з Instagram, але 80% доходу витрачає на команду. Лише 20% лишає собі, решта йде на зйомки та оплату роботи помічниць.