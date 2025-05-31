Клопотенко, Бурик, Матрохіна — скільки грошей дають за перемогу в МастерШеф

Шоу "МастерШеф" на СТБ. Фото: masterchefstb/Instagram

Популярне шоу "МастерШеф" виходить на телеканалі СТБ з далекого 2011 року. Завдяки проєкту вдалося розкрити багатьох талановитих кулінарів, які після участі розпочали власну справу і стали господарями на кухні своїх ресторанів. Постає питання, що отримують переможці "МастерШефу", окрім популярності та впізнаваності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як нагороджують переможців шоу "МастерШеф".

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Сума винагороди в "МастерШефі"

З першого сезону проєкту переможців нагороджували навчанням у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu. Заклад відкрили в 1895 році, а сьогодні він вважається "Оксфордом і Кембриджем" у кулінарному мистецтві та ресторанному бізнесі. Диплом школи фактично означає присудження принаймні однієї зірки Michelin.

Всі без винятку переможці 1-11 сезонів їздили на навчання в Le Cordon Bleu. Починаючи з 12 сезону, цей приз відмінили. Першою, кому не пощастило, стала Валерія Матрохіна. Вона також відповіла на питання підписників в Instagram щодо грошового призу за лідерство — 300 000 грн.

Переможниця 12 сезону "МастерШеф" Валерія Матрохіна. Фото: valeria.matrokhina/Instagram

Євген Клопотенко став переможцем 5 сезону "МастерШеф". Сьогодні він — відомий на всю Україну ресторатор, бізнесмен, медійна персона. В інтерв’ю Еммі Антонюк на YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись" Клопотенко зізнався, що його сума винагороди була меншою, ніж у попередників.

"В рік революції та всіх жахливих подій, про які ми знаємо в нашій державі, весь бюджет урізали. Всі переможці отримували по 500 000 грн, по мільйону, а я отримав 200 000 грн, а з урахуванням податків — 180 000 грн, з них 120 000 грн я витратив у школі, куди поїхав навчатися", — розповів Євген.

Переможець 5 сезону "МастерШеф" Євген Клопотенко. Фото: klopotenko/Instagram

Аліна Бурик — переможниця 13 сезону — теж зізналася, скільки отримала по завершенню шоу. З інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube стало відомо, що дівчині дали 500 000 грн мінус обов’язкові податки (це 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору у 2024 році). За словами Бурик, цього не вистачить на навчання в Le Cordon Bleu.

Переможниця 13 сезону "МастерШеф" Аліна Бурик. Фото: angelinaburik/Instagram

Нагадаємо, колишні герої популярного реаліті-шоу "Холостяк" роз’їхалися по всьому світу. За довгу історію проєкту участь у ньому брали чоловіки різних професій і сфер діяльності: військовий, телеведучий, бізнесмен, футболіст, хореограф, пловець тощо.

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