Клопотенко, Бурик, Матрохина — сколько денег дают за победу в МастерШеф

Шоу "МастерШеф" на СТБ. Фото: masterchefstb/Instagram

Популярное шоу "МастерШеф" выходит на телеканале СТБ с далекого 2011 года. Благодаря проекту удалось раскрыть многих талантливых кулинаров, которые после участия начали собственное дело и стали хозяевами на кухне своих ресторанов. Возникает вопрос, что получают победители "МастерШефа", кроме популярности и узнаваемости.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как награждают победителей шоу "МастерШеф".

Реклама

Читайте также:

Сумма вознаграждения в "МастерШефе"

С первого сезона проекта победителей награждали обучением в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Заведение открыли в 1895 году, а сегодня оно считается "Оксфордом и Кембриджем" в кулинарном искусстве и ресторанном бизнесе. Диплом школы фактически означает присуждение по крайней мере одной звезды Michelin.

Все без исключения победители 1-11 сезонов ездили на обучение в Le Cordon Bleu. Начиная с 12 сезона, этот приз отменили. Первой, кому не повезло, стала Валерия Матрохина. Она также ответила на вопросы подписчиков в Instagram относительно денежного приза за лидерство — 300 000 грн.

Победительница 12 сезона "МастерШеф" Валерия Матрохина. Фото: valeria.matrokhina/Instagram

Евгений Клопотенко стал победителем 5 сезона "МастерШеф". Сегодня он — известный на всю Украину ресторатор, бизнесмен, медийная персона. В интервью Эмме Антонюк на YouTube-канале "Это никто не будет смотреть" Клопотенко признался, что его сумма вознаграждения была меньше, чем у предшественников.

"В год революции и всех ужасных событий, о которых мы знаем в нашем государстве, весь бюджет урезали. Все победители получали по 500 000 грн, по миллиону, а я получил 200 000 грн, а с учетом налогов — 180 000 грн, из них 120 000 грн я потратил в школе, куда поехал учиться", — рассказал Евгений.

Победитель 5 сезона "МастерШеф" Евгений Клопотенко. Фото: klopotenko/Instagram

Алина Бурик — победительница 13 сезона — тоже призналась, сколько получила по завершению шоу. Из интервью Алине Доротюк на YouTube стало известно, что девушке дали 500 000 грн минус обязательные налоги (это 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора в 2024 году). По словам Бурик, этого не хватит на обучение в Le Cordon Bleu.

Победительница 13 сезона "МастерШеф" Алина Бурик. Фото: angelinaburik/Instagram

Напомним, бывшие герои популярного реалити-шоу "Холостяк" разъехались по всему миру. За долгую историю проекта участие в нем принимали мужчины разных профессий и сфер деятельности: военный, телеведущий, бизнесмен, футболист, хореограф, пловец и т.д.

Также мы писали, на чем выгодно зарабатывать в Украине. О правилах инвестирования рассказал основатель TAS Group Сергей Тигипко. Его бизнес охватывает множество сфер: машиностроение, логистику, недвижимость, сельское хозяйство, банковскую отрасль.