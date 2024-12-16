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Цена глобального тренда — во сколько обойдется дубайский шоколад

16 декабря 2024 13:32
Елизавета Супивская - редактор
Цены на дубайский шоколад – сколько стоит в Украине и за границей
Дубайский шоколад. Фото: Переяслав.City
Елизавета Супивская - редактор

Известность дубайского шоколада вышла далеко за пределы страны происхождения. Десерт превратился в глобальный тренд, и многие производители пытаются воспроизвести вкус оригинального лакомства, чтобы заработать как можно больше на реализации. В Украине плитка настоящего дубайского шоколада стоит более 1 000 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как отличаются цены в Украине и за границей.

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Кто создал дубайский шоколад

Его производит компания Fix Dessert Chocolatier. 38-летняя Сара Хамуда создала рецепт во время беременности, когда не могла удовлетворить аппетит существующими десертами. Сейчас оригинал можно приобрести только в Дубае или заказав доставку на официальном сайте. Также ежедневно служба доставки еды Deliveroo принимает заказы на 200-граммовые плитки, но предложение ограничено 500 шт.

Популярность изделия приобрела глобальный характер. Сначала завирусились видео в социальных сетях, а затем появились подражатели по всему миру. Продавцы поняли, что в канун рождественско-новогодних праздников эти вкусности будут бить рекорды, поэтому решили повторить рецепт, дабы удовлетворить большой спрос.

Сколько стоит дубайский шоколад

Его можно приобрести в интернет-магазинах и даже на портале OLX. Оригинал в упаковке от Fix Dessert Chocolatier стоит в среднем 1 200 грн (плитка 200 г). Например, Foodboom продает лакомство за 1 250 грн, причем со скидкой, потому что обычная цена составляет 1 600 грн. В Choco Yummy дубайский шоколад с фисташковой пастой стоит 1 199 грн.

На сайте Delikatto заказ обойдется в 999 грн (без скидки — 1 299 грн). Онлайн-магазин Funduk Market продает десерт за 1 240 грн (без скидки — 1 500 грн). На Rozetka цена почти не отличается от средней по Украине — 1 299 грн.

  • Цена глобального тренда — во сколько обойдется дубайский шоколад - фото 1
    Стоимость дубайского шоколада в Украине. Фото: скриншот
  • Цена глобального тренда — во сколько обойдется дубайский шоколад - фото 2
    Стоимость дубайского шоколада в Украине. Фото: скриншот
  • Цена глобального тренда — во сколько обойдется дубайский шоколад - фото 3
    Стоимость дубайского шоколада в Украине. Фото: скриншот
  • Цена глобального тренда — во сколько обойдется дубайский шоколад - фото 4
    Стоимость дубайского шоколада в Украине. Фото: скриншот
  • Цена глобального тренда — во сколько обойдется дубайский шоколад - фото 5
    Стоимость дубайского шоколада в Украине. Фото: скриншот
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Однако существует много брендов, подвергшихся влиянию мирового тренда и решивших повторить оригинальный рецепт. Насколько он похож на дубайский, трудно сказать, однако производители уверяют, что вкус не отличить. Стоимость значительно меньше, что позволяет сэкономить на сладостях.

Компания LAVIVA представила дубайский шоколад в трех вкусах:

  • с фисташкой и катаифи — 600 грн;
  • с карамелью и катаифи — 500 грн;
  • с бисквитом и катаифи — 500 грн.

"Выполнены на бельгийском шоколаде в абсолютном соответствии с оригинальным рецептом. Хрустящие, душистые, вкусненькие. Это точно не просто шоколад — это шоколадный десерт каждый по 200 граммов",говорится в Instagram.

Цена глобального тренда — во сколько обойдется дубайский шоколад - фото 6
Украинский аналог дубайского шоколада. Фото: скриншот

Другой бренд — Krisweets — продает шоколад собственного производства с фисташковой пастой и тестом катаифи за 500 грн (200 г). Есть много вариантов форм и веса, поэтому украинцы могут подобрать десерт по собственному вкусу, ориентируясь на цену.

 

Цена глобального тренда — во сколько обойдется дубайский шоколад - фото 7
Украинский аналог дубайского шоколада. Фото: скриншот

Если говорить о ценах за границей, то на сайте Fix Dessert Chocolatier указана стоимость 29 долларов (1 200 грн) за обычную плитку шоколада. Конечно, это закупочная стоимость, так что в магазинах и маркетплейсах изделие продают дороже. В частности, на Deliveroo нужно отдать 130 дирхамов, то есть 1 470 грн.

Напомним, украинцы могут повторить рецепт традиционного сырного торта дома, используя минимум продуктов. Для приготовления угощения понадобится 4 яйца, 200 г творога и 120 г сахара.

Также мы писали, что наши граждане могут потратить тысячу гривен от Зеленского в Укрпоште. Украинцам продают товары, в частности сладости. За 300 грн в набор продуктов питания положат одну большую шоколадку и одну маленькую, а также халву и печенье.

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