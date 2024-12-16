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Ціна глобального тренду — у скільки обійдеться дубайський шоколад

16 грудня 2024 13:32
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на дубайський шоколад – скільки коштує в Україні та за кордоном
Дубайський шоколад. Фото: Переяслав.City
Єлизавета Супівська - редактор

Популярність дубайського шоколаду вийшла далеко за межі країни походження. Десерт перетворився на глобальний тренд, і чимало виробників намагаються відтворити смак оригінальних ласощів, аби заробити якомога більше на реалізації. В Україні плитка справжнього дубайського шоколаду коштує понад 1 000 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як відрізняються ціни в Україні та за кордоном.

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Хто створив дубайський шоколад

Його виробляє компанія Fix Dessert Chocolatier. 38-річна Сара Хамуда створила рецепт під час вагітності, коли не могла задовольнити апетит існуючими десертами. Наразі оригінал можна придбали лише в Дубаї чи замовивши доставку на офіційному сайті. Також щодня служба доставки їжі Deliveroo приймає замовлення на 200-грамові плитки, але пропозиція обмежена 500 шт.

Популярність виробу набула глобального характеру. Спочатку завірусилися відео зі смакуванням шоколаду в соціальних мережах, а потім з’явилися наслідувачі по всьому світу. Продавці зрозуміли, що напередодні різдвяно-новорічних свят ці смаколики битимуть рекорди, тому вирішили повторити рецепт, аби задовольнити великий попит.

Скільки коштує дубайський шоколад

Його можна придбати в онлайн-магазинах і навіть на порталі OLX. Оригінал у пакуванні від Fix Dessert Chocolatier коштує в середньому 1 200 грн (плитка 200 г). Наприклад, Foodboom продає ласощі за 1 250 грн, причому зі знижкою, бо звичайна ціна становить 1 600 грн. В Choco Yummy дубайський шоколад із фісташковою пастою коштує 1 199 грн.

На сайті Delikatto замовлення обійдеться у 999 грн (без знижки — 1 299 грн). Онлайн-магазин Funduk Market продає десерт за 1 240 грн (без знижки — 1 500 грн). На Rozetka ціна майже не відрізняється від середньої по Україні — 1 299 грн.

  • Ціна глобального тренду — у скільки обійдеться дубайський шоколад - фото 1
    Вартість дубайського шоколаду в Україні. Фото: скриншот
  • Ціна глобального тренду — у скільки обійдеться дубайський шоколад - фото 2
    Вартість дубайського шоколаду в Україні. Фото: скриншот
  • Ціна глобального тренду — у скільки обійдеться дубайський шоколад - фото 3
    Вартість дубайського шоколаду в Україні. Фото: скриншот
  • Ціна глобального тренду — у скільки обійдеться дубайський шоколад - фото 4
    Вартість дубайського шоколаду в Україні. Фото: скриншот
  • Ціна глобального тренду — у скільки обійдеться дубайський шоколад - фото 5
    Вартість дубайського шоколаду в Україні. Фото: скриншот
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Водночас існує багато брендів, які піддалися впливу світового тренду і вирішили повторити оригінальний рецепт. Наскільки він схожий з дубайським, важко сказати, проте виробники запевняють, що смак не відрізнити. Натомість вартість значно менша, що дозволяє зекономити на солодощах.

Компанія LAVIVA представила дубайський шоколад у трьох смаках:

  • з фісташкою та катаїфі — 600 грн;
  • з карамеллю і катаїфі — 500 грн;
  • з бісквітом і катаїфі — 500 грн.

"Виконані на бельгійському шоколаді у абсолютній відповідності до оригінального рецепту. Хрусткі, запашні, смачненькі. Це точно не просто шоколад — це шоколадний десерт кожен по 200 грамів", — йдеться в Instagram.

 

Ціна глобального тренду — у скільки обійдеться дубайський шоколад - фото 6
Український аналог дубайського шоколаду. Фото: скриншот

Інший бренд — Krisweets — продає шоколад власного виробництва з фісташковою пастою і тістом катаіфі за 500 грн (200 г). В наявності є багато варіантів форм і ваги, тож українці можуть підібрати десерт за власним смаком, орієнтуючись на ціну.

 

Ціна глобального тренду — у скільки обійдеться дубайський шоколад - фото 7
Український аналог дубайського шоколаду. Фото: скриншот

Якщо говорити про ціни за кордоном, то на сайті Fix Dessert Chocolatier вказана вартість 29 доларів (1 200 грн) за звичайну плитку шоколаду. Звісно, це закупівельна вартість, отже в магазинах та маркетплейсах виріб продають дорожче. Зокрема на Deliveroo потрібно віддати 130 дирхамів, тобто 1 470 грн.

Нагадаємо, українці можуть повторити рецепт традиційного сирного торта вдома, використовуючи мінімум продуктів. Для приготування частування знадобиться 4 яйця, 200 г сиру та 120 г цукру.

Також ми писали, що наші громадяни можуть витратити тисячу гривень від Зеленського в Укрпошті. Українцям продають товари, зокрема солодощі. За 300 грн у набір продуктів харчування покладуть одну велику шоколадку та одну маленьку, а також халву і печиво.

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17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

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