Ціни на дубайський шоколад – скільки коштує в Україні та за кордоном

Ціна глобального тренду — у скільки обійдеться дубайський шоколад
Популярність дубайського шоколаду вийшла далеко за межі країни походження. Десерт перетворився на глобальний тренд, і чимало виробників намагаються відтворити смак оригінальних ласощів, аби заробити якомога більше на реалізації. В Україні плитка справжнього дубайського шоколаду коштує понад 1 000 грн.
Сайт Новини.LIVE розповідає, як відрізняються ціни в Україні та за кордоном.
Хто створив дубайський шоколад
Його виробляє компанія Fix Dessert Chocolatier. 38-річна Сара Хамуда створила рецепт під час вагітності, коли не могла задовольнити апетит існуючими десертами. Наразі оригінал можна придбали лише в Дубаї чи замовивши доставку на офіційному сайті. Також щодня служба доставки їжі Deliveroo приймає замовлення на 200-грамові плитки, але пропозиція обмежена 500 шт.
Популярність виробу набула глобального характеру. Спочатку завірусилися відео зі смакуванням шоколаду в соціальних мережах, а потім з’явилися наслідувачі по всьому світу. Продавці зрозуміли, що напередодні різдвяно-новорічних свят ці смаколики битимуть рекорди, тому вирішили повторити рецепт, аби задовольнити великий попит.
Скільки коштує дубайський шоколад
Його можна придбати в онлайн-магазинах і навіть на порталі OLX. Оригінал у пакуванні від Fix Dessert Chocolatier коштує в середньому 1 200 грн (плитка 200 г). Наприклад, Foodboom продає ласощі за 1 250 грн, причому зі знижкою, бо звичайна ціна становить 1 600 грн. В Choco Yummy дубайський шоколад із фісташковою пастою коштує 1 199 грн.
На сайті Delikatto замовлення обійдеться у 999 грн (без знижки — 1 299 грн). Онлайн-магазин Funduk Market продає десерт за 1 240 грн (без знижки — 1 500 грн). На Rozetka ціна майже не відрізняється від середньої по Україні — 1 299 грн.
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Вартість дубайського шоколаду в Україні. Фото: скриншот
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Вартість дубайського шоколаду в Україні. Фото: скриншот
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Вартість дубайського шоколаду в Україні. Фото: скриншот
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Вартість дубайського шоколаду в Україні. Фото: скриншот
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Вартість дубайського шоколаду в Україні. Фото: скриншот
Водночас існує багато брендів, які піддалися впливу світового тренду і вирішили повторити оригінальний рецепт. Наскільки він схожий з дубайським, важко сказати, проте виробники запевняють, що смак не відрізнити. Натомість вартість значно менша, що дозволяє зекономити на солодощах.
Компанія LAVIVA представила дубайський шоколад у трьох смаках:
- з фісташкою та катаїфі — 600 грн;
- з карамеллю і катаїфі — 500 грн;
- з бісквітом і катаїфі — 500 грн.
"Виконані на бельгійському шоколаді у абсолютній відповідності до оригінального рецепту. Хрусткі, запашні, смачненькі. Це точно не просто шоколад — це шоколадний десерт кожен по 200 грамів", — йдеться в Instagram.
Інший бренд — Krisweets — продає шоколад власного виробництва з фісташковою пастою і тістом катаіфі за 500 грн (200 г). В наявності є багато варіантів форм і ваги, тож українці можуть підібрати десерт за власним смаком, орієнтуючись на ціну.
Якщо говорити про ціни за кордоном, то на сайті Fix Dessert Chocolatier вказана вартість 29 доларів (1 200 грн) за звичайну плитку шоколаду. Звісно, це закупівельна вартість, отже в магазинах та маркетплейсах виріб продають дорожче. Зокрема на Deliveroo потрібно віддати 130 дирхамів, тобто 1 470 грн.
Нагадаємо, українці можуть повторити рецепт традиційного сирного торта вдома, використовуючи мінімум продуктів. Для приготування частування знадобиться 4 яйця, 200 г сиру та 120 г цукру.
Також ми писали, що наші громадяни можуть витратити тисячу гривень від Зеленського в Укрпошті. Українцям продають товари, зокрема солодощі. За 300 грн у набір продуктів харчування покладуть одну велику шоколадку та одну маленьку, а також халву і печиво.
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