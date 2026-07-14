Цены на яйца в АТБ достигли неожиданного уровня: что происходит в супермаркетах

Яйца в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В течение июля 2026 года в Украине продолжается падение цен на куриные яйца. Супермаркеты регулярно пересматривают стоимость востребованного продукта, в основном снижая ее. За последние несколько дней поштучный товар в АТБ подешевел почти на гривну.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в АТБ и других супермаркетах Украины.

Цены на поштучные яйца

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 достигает 59,50 грн по состоянию на вторник, 14 июля. Индекс потребительских цен составил 92,54% по сравнению с июнем, то есть продукт подешевел на 7,46%.

В АТБ можно проследить четкую нисходящую динамику: еще в пятницу, 10 июля, стоимость находилась на уровне 2,91 грн/шт., а уже через несколько дней, 14 июля, опустилась до 2,28 грн/шт. Получается, за десяток яиц потребителям необходимо заплатить 22,80 грн.

Минимальная стоимость упаковки составляет 43,90 грн со скидкой, то есть сэкономить удастся 21,10 грн. За эти деньги получится купить девять яиц дополнительно. В других супермаркетах ситуация аналогична: в Варусе установили цену 1,99 грн/шт., в Ашане — 2,30 грн/шт., в Форе — 2,26 грн/шт., в МегаМаркете — 5 грн/шт.

Сколько стоит упаковка яиц

Мы промониторили онлайн-магазины популярных в Украине продуктовых сетей и выяснили, какая минимальная цена за десяток. Результат оказался таким:

Сільпо — 41,99 грн;

Варус — 45,90 грн (со скидкой 34,90 грн);

Новус — 47,87 грн;

АТБ — 47,90 грн (со скидкой 43,90 грн);

Метро — 55 грн;

Фора — 55,90 грн (со скидкой 43,90 грн);

Ашан — 59,60 грн;

МегаМаркет — 60,50 грн.

В течение лета цены останутся на стабильном уровне и не будут расти. Однако уже осенью ожидается восходящий тренд: с наступлением холодного времени года стоимость куриных яиц традиционно повышается, поскольку сокращается предложение на потребительском рынке.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, влияет ли цвет яиц на пищевую ценность или стоимость. Украинцы могут купить в супермаркете яйца белого и коричневого цвета. Мало кто задумывается, как оттенок скорлупы влияет на качество и питательность продукта.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоят украинские арбузы в супермаркетах. На рынке появились первые бахчевые культуры отечественного производства. Продавцы продают арбузы в среднем по 40 грн за килограмм в июле 2026 года.