Три главных нововведения июля 2025 — что изменится для украинцев совсем скоро

Деньги и калькулятор. Фото: УНИАН

Июль 2025 года принесет украинцам несколько важных нововведений. Наших граждан ждут изменения в социальных выплатах, а продавцов некоторых товаров — новые штрафы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев с 1 июля.

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Единая базовая выплата

С 1 июля начнется прием заявок на ежемесячную финансовую помощь, которая заменит собой несколько мелких выплат. Так называемый экспериментальный проект будут реализовывать в течение двух лет. Первыми получателями станут украинцы, которым на дату подачи заявки государство начисляет:

социальную помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Сумма денежной поддержки зависит от совокупного дохода домохозяйства и состава семьи. Размер выплаты вычисляют индивидуально для каждого заявителя. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо лично прийти в территориальное отделение Пенсионного фонда или воспользоваться Единым государственным веб-порталом электронных услуг (Дія).

Штрафы для продавцов табака

В Украине регулировали размер розничной цены продажи табачных изделий. Новые правила предусматривают, что розничная стоимость не может быть меньше:

минимального акцизного налогового обязательства;

ставки акцизного налога, умноженной на 1,45.

Требования распространяются на всех производителей и импортеров табачных изделий, а также субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю подакцизными товарами.

Согласно закону "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего", штраф за розничную торговлю табаком с нарушением минимально и максимально допустимых цен составляет 100% стоимости таких товаров (не менее 2 минимальных зарплат — 16 000 грн в 2025 году).

Новые полномочия ПФУ

Третье нововведение июля касается расширения полномочий Пенсионного фонда в сфере социальных выплат. Со второго месяца лета ведомство будет заниматься начислением некоторых пособий, которые ранее были в ведении Министерства социальной политики. Речь идет о государственной социальной поддержке:

людям пенсионного возраста, которые не имеют достаточного стажа для назначения денежного обеспечения;

лицам с инвалидностью 1-3 групп;

малообеспеченным украинцам, в том числе детям умершего кормильца, если на момент смерти он не имел достаточного страхового стажа;

на уход одиноким малообеспеченным лицам, людям с инвалидностью подгрупп А и Б 1 группы, а также лицам старше 80 лет;

военным с инвалидностью вследствие войны, которые уже получают пенсию по инвалидности;

ветеранам Второй мировой войны;

военнослужащим и правоохранителям, которые получают пенсию за выслугу лет;

лицам с инвалидностью с детства 1-3 групп;

детям с инвалидностью до 18 лет;

на уход за ребенком с инвалидностью;

на погребение и др.

До 1 июля 2025 года Пенсионный фонд должен обеспечить техническую готовность к обработке заявлений и принятию документов на назначение указанных видов финансовой помощи.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине хотят изменить правила оформления внутренних и заграничных паспортов. Речь идет о переводе текста на русский язык в паспортах-книжечках. От этого планируют полностью отказаться, оставив только украинский.

Также мы писали, что в Украине изменили ставки судебного сбора. Нововведение коснулось платы за подачу апелляционных и кассационных жалоб. Например, стоимость кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам ограничили суммой 30 280 грн.