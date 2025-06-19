Ставки судового збору — що змінилося та які розміри встановили в Україні

Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні змінили ставки судового збору. Нововведення торкнулося плати за подання апеляційних і касаційних скарг. Це передбачено законом, ухваленим у другому читанні Верховною Радою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які розміри судового збору встановили в Україні.

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Нові ставки судового збору

У проєкті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розподілу судових витрат та судового збору" йшлося про запровадження максимальної плати за подання касаційної скарги до Верховного Суду у цивільних справах — до 30 280 грн. Якщо йдеться про захист соціальних прав, то розмір обмежується 15 000 грн.

Інші зміни у ставках судового збору включають:

за подання апеляційної скарги за позовними заявами майнового характеру — не більше 8 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (24 224 грн);

за подання апеляційної скарги у справах, де предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав (крім власності на майно), відшкодування шкоди здоров’ю (крім моральної) — не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (9 084 грн);

за подання касаційної скарги майнового характеру — не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму (30 280 грн);

за подання касаційної скарги у соціальних спорах — не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму (15 140 грн).

Звільнення від сплати судового збору

В деяких випадках громадян можуть звільнити від фінансового стягнення, зменшити його розмір або розстрочити сплату. Повне звільнення передбачене для громадян, які зобов’язані сплатити судовий збір, розмір якого перевищує 5% річного доходу позовника за попередній календарний рік. На відстрочення або зменшення суми можуть розраховувати:

військовослужбовці;

батьки дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю, якщо другий з батьків ухиляється від сплати аліментів;

одинокі матері (батьки), які виховують дитину до 14 років або дитину з інвалідністю;

члени малозабезпеченої/багатодітної сім’ї;

особи, які діють в інтересах малолітніх/неповнолітніх осіб.

Що цікаво, від сплати судового збору звільняються фізичні особи-кредитори, які звернулися з грошовими вимогами щодо повернення боргу з заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю, виплати авторської винагороди та аліментів, — після офіційного оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Також законом передбачили спрощення процедури ухвалення судових рішень щодо фінансових витрат — без повідомлення учасників процесу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, працівники Національної поліції України мають чимало пільг і соціальних гарантій. Для них передбачили компенсацію за оренду житла, безоплатний проїзд у транспорті під час виконання службових обов’язків, знижки на комунальні послуги та ін.

Також ми писали, що деякі ФОПи можуть не сплачувати податок на доходи фізичних осіб, військовий збір і єдиний податок за себе. Він нарахування звільнили мобілізованих підприємців. Але на найманих працівників пільга не поширюється.