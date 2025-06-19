Ставки судебного сбора — что изменилось и какие размеры установили в Украине

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине изменили ставки судебного сбора. Нововведение коснулось платы за подачу апелляционных и кассационных жалоб. Это предусмотрено законом, принятым во втором чтении Верховной Радой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие размеры судебного сбора установили в Украине.

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Новые ставки судебного сбора

В проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка распределения судебных расходов и судебного сбора" речь шла о введении максимальной платы за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам — до 30 280 грн. Если речь идет о защите социальных прав, то размер ограничивается 15 000 грн.

Другие изменения в ставках судебного сбора включают:

за подачу апелляционной жалобы по исковым заявлениям имущественного характера — не более 8 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (24 224 грн);

за подачу апелляционной жалобы по делам, где предметом иска является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав (кроме собственности на имущество), возмещение вреда здоровью (кроме морального) — не более 3 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (9 084 грн);

за подачу кассационной жалобы имущественного характера — не более 10 размеров прожиточного минимума (30 280 грн);

за подачу кассационной жалобы по социальным спорам — не более 5 размеров прожиточного минимума (15 140 грн).

Освобождение от уплаты судебного сбора

В некоторых случаях граждан могут освободить от финансового взыскания, уменьшить его размер или рассрочить уплату. Полное освобождение предусмотрено для граждан, которые обязаны уплатить судебный сбор, размер которого превышает 5% годового дохода истца за предыдущий календарный год. На отсрочку или уменьшение суммы могут рассчитывать:

военнослужащие;

родители ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, если второй родитель уклоняется от уплаты алиментов;

одинокие матери (отцы), которые воспитывают ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью;

члены малообеспеченной/многодетной семьи;

лица, действующие в интересах малолетних/несовершеннолетних.

Что интересно, от уплаты судебного сбора освобождаются физические лица-кредиторы, которые обратились с денежными требованиями по возврату долга по заработной плате, обязательств вследствие причинения вреда жизни и здоровью, выплаты авторского вознаграждения и алиментов, — после официального объявления об открытии производства по делу о банкротстве.

Также законом предусмотрели упрощение процедуры принятия судебных решений по финансовым расходам — без уведомления участников процесса.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работники Национальной полиции Украины имеют немало льгот и социальных гарантий. Для них предусмотрели компенсацию за аренду жилья, бесплатный проезд в транспорте при исполнении служебных обязанностей, скидки на коммунальные услуги и др.

Также мы писали, что некоторые ФЛП могут не платить налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый налог за себя. От начисления освободили мобилизованных предпринимателей. Но на наемных сотрудников льгота не распространяется.