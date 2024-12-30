Петарды на Новый год — будут ли штрафовать украинцев в 2024 году

Человек держит в руке петарды. Фото: Pixabay

В Украине продажи и использование большинства пиротехнических изделий запрещено. Поэтому лучше воздержаться от использования петард и салютов в новогоднюю ночь, ведь нарушителям грозит серьезное наказание.

О том, какой штраф можно получить за использование петард в 2024 году, напомнили на сайте Миргородского городского совета.

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Что именно запрещено и существуют ли исключения

С 6 ноября 2023 вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании и обращении пиротехнических изделий", запрещающий использование практически всех видов салютов и петард (пиротехники классов F2, F3 и F4) по всей территории страны.

Разрешается использовать бенгальские огни, фонтаны, фейерверки-свечи и хлопушки (класс F1), но их запрещено продавать или передавать детям до 16 лет. Эти ограничения не распространяются на использование пиротехники для служебных нужд:

Национальной полицией;

Вооруженными силами Украины;

аварийно-спасательными службами.

Какой штраф могут получить нарушители

Нарушение запрета карается административной или даже уголовной ответственностью. Согласно статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), пренебрежение нормами по защите населения от вредного шума или нарушение тишины в населенных пунктах и общественных местах может привести к штрафу:

для физических лиц — от 85 до 255 грн (от 5 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан);

для юридических лиц и предпринимателей — от 255 до 510 грн (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Также нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности за хулиганство в соответствии со статьей 296 Уголовного кодекса Украины. В этом случае штраф составляет от 17 до 34 тысяч грн (от 1000 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) или пробационный надзор до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Если правонарушение совершается группой лиц, наказание может включать ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы до 4 лет.

Наказывают ли за продажу пиротехники в 2024 году

Нарушители, продающие пиротехнику, также подлежат наказанию. Штраф за нарушение правил хозяйственной деятельности может составлять от 17 до 34 тыс. грн, с конфискацией товара и полученных денег.

За нарушение порядка производства, хранения, перевозки, продажи и использования пиротехнических средств предусмотрен штраф от 595 до 1020 грн и конфискация пиротехники.

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