Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Тишина на Новый год — штрафуют ли за петарды в 2024 году arrow

Тишина на Новый год — штрафуют ли за петарды в 2024 году

30 декабря 2024 15:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Петарды на Новый год — будут ли штрафовать украинцев в 2024 году
Человек держит в руке петарды. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине продажи и использование большинства пиротехнических изделий запрещено. Поэтому лучше воздержаться от использования петард и салютов в новогоднюю ночь, ведь нарушителям грозит серьезное наказание.

О том, какой штраф можно получить за использование петард в 2024 году, напомнили на сайте Миргородского городского совета.

Читайте также:

Что именно запрещено и существуют ли исключения

С 6 ноября 2023 вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании и обращении пиротехнических изделий", запрещающий использование практически всех видов салютов и петард (пиротехники классов F2, F3 и F4) по всей территории страны.

Разрешается использовать бенгальские огни, фонтаны, фейерверки-свечи и хлопушки (класс F1), но их запрещено продавать или передавать детям до 16 лет. Эти ограничения не распространяются на использование пиротехники для служебных нужд:

  • Национальной полицией;
  • Вооруженными силами Украины;
  • аварийно-спасательными службами.

Какой штраф могут получить нарушители

Нарушение запрета карается административной или даже уголовной ответственностью. Согласно статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), пренебрежение нормами по защите населения от вредного шума или нарушение тишины в населенных пунктах и общественных местах может привести к штрафу:

  • для физических лиц — от 85 до 255 грн (от 5 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан);
  • для юридических лиц и предпринимателей — от 255 до 510 грн (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Также нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности за хулиганство в соответствии со статьей 296 Уголовного кодекса Украины. В этом случае штраф составляет от 17 до 34 тысяч грн (от 1000 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) или пробационный надзор до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Если правонарушение совершается группой лиц, наказание может включать ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы до 4 лет.

Наказывают ли за продажу пиротехники в 2024 году

Нарушители, продающие пиротехнику, также подлежат наказанию. Штраф за нарушение правил хозяйственной деятельности может составлять от 17 до 34 тыс. грн, с конфискацией товара и полученных денег.

За нарушение порядка производства, хранения, перевозки, продажи и использования пиротехнических средств предусмотрен штраф от 595 до 1020 грн и конфискация пиротехники.

Ранее мы писали, что с началом отопительного сезона в Польше жилищные кооперативы начали контроль над температурным режимом в многоквартирных домах. За нарушение установленных норм жителям грозят штрафы до 500 злотых.

Также мы рассказывали, что Кабинет Министров Украины намерен ввести административные штрафы за нарушение комендантского часа. 20 декабря правительство приняло соответствующий законопроект.

закон деньги штраф Новый год наказание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:21 Фондовые рынки Европы завершают год в минусе — причина

16:14 Как новый 2025 год изменит ситуацию с финансами украинцев

16:05 Миллиардеры РФ обеспечивают производство взрывчатки — СМИ

16:03 ГБР объявила подозрение заместителю командира 110-й бригады

15:53 Во Львове врачам удалось спасти девочку от ужасной опухоли

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

15:47 За переход границы 219 тыс. грн — очередная схема на Одесчине

15:38 Rolls-Royce за 650 тысяч евро в Ровно — кому принадлежит авто

15:38 Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК

15:36 Прогнозы, которые не стали реальностью — топ-5 заявлений Гордона

15:27 Танкер РФ повредил подводный кабель в Балтийском море, — СМИ

16:21 Фондовые рынки Европы завершают год в минусе — причина

16:14 Как новый 2025 год изменит ситуацию с финансами украинцев

16:05 Миллиардеры РФ обеспечивают производство взрывчатки — СМИ

16:03 ГБР объявила подозрение заместителю командира 110-й бригады

15:53 Во Львове врачам удалось спасти девочку от ужасной опухоли

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

15:47 За переход границы 219 тыс. грн — очередная схема на Одесчине

15:38 Rolls-Royce за 650 тысяч евро в Ровно — кому принадлежит авто

15:38 Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК

15:36 Прогнозы, которые не стали реальностью — топ-5 заявлений Гордона

15:27 Танкер РФ повредил подводный кабель в Балтийском море, — СМИ

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года