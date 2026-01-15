Отключения света — как вернуть деньги, застрявшие в терминале или банкомате

Пополнение карты через терминал. Фото: Новини.LIVE

В Украине остается сложной ситуация со светом. Из-за массированных ударов россиян по объектам критической инфраструктуры приходится применять отключения электроэнергии. Нередко они застают наших граждан врасплох в очень неподходящий момент, например, во время пользования банкоматом или терминалом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать украинцам в случае отключения света во время пополнения карты.

Как вернуть деньги с выключенного терминала

Из-за дефицита генерации в разных областях Украины нередко применяют экстренные отключения света, когда графики не действуют. Электричество может исчезнуть неожиданно, в частности во время пополнения банковской карты через терминал или снятия наличных в банкомате.

Возникает вопрос, как вернуть свои деньги? Ответ дали на Правительственном портале, объяснив четкий алгоритм действий:

сразу позвонить на горячую линию финансового учреждения (номер указан на экране терминала самообслуживания);

рассказать о проблеме и подать заявку на возврат средств;

указать номер установки, адрес размещения, сумму и примерное время проведения операции.

На этом этапе останется ждать обработки обращения. Когда произойдет инкассация, то есть наличные в терминале пересчитают, недополученные деньги вернутся на банковский счет. Сколько времени это займет — неизвестно: процесс проверки может длиться от часа до нескольких дней.

Что делать клиентам разных банков

Если банкомат ПриватБанка выключился во время использования, а карта другого финансового учреждения осталась внутри, нужно позвонить непосредственно в свой банк и попросить заблокировать счет, объяснив ситуацию. После этого вам предложат перевыпустить карту.

Придется подождать, пока ПриватБанк передаст коллегам сведения о финансовой операции и проведет инкассацию. Если установка не успела выдать наличные до отключения света, средства вернутся на вашу новую карту.

Без перевыпуска обойтись невозможно, поскольку во время инкассации пластик портится методом разреза, что делает невозможным его дальнейшее использование.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Ощадбанке действует суточный лимит на снятие наличных — 100 000 грн в 2026 году. Его невозможно убрать, поскольку сумма установлена НБУ. Параллельно действуют стандартные лимиты — 10 000 грн в сутки.

