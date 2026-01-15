Відключення світла — як повернути гроші, що застрягли в терміналі або банкоматі

Поповнення картки через термінал. Фото: Новини.LIVE

В Україні залишається складною ситуація зі світлом. Через масовані удари росіян по об’єктам критичної інфраструктури доводиться застосовувати відключення електроенергії. Нерідко вони застають наших громадян зненацька в дуже непідходящий момент, наприклад, під час користування банкоматом або терміналом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що робити українцям у випадку вимкнення світла під час поповнення картки.

Реклама

Читайте також:

Як повернути гроші з вимкненого терміналу

Через дефіцит генерації в різних областях України нерідко застосовують екстрені відключення світла, коли графіки не діють. Електрика може зникнути несподівано, зокрема під час поповнення банківської картки через термінал або зняття готівки в банкоматі.

Постає питання, як повернути свої гроші? Відповідь дали на Урядовому порталі, пояснивши чіткий алгоритм дій:

одразу зателефонувати на гарячу лінію фінансової установи (номер вказаний на екрані терміналу самообслуговування);

розповісти про проблему і подати заявку на повернення коштів;

вказати номер установки, адресу розміщення, суму і приблизний час проведення операції.

На цьому етапі залишиться чекати опрацювання звернення. Коли відбудеться інкасація, тобто готівку в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуться на банківський рахунок. Скільки часу це займе — невідомо: процес перевірки може тривати від години до кількох днів.

Що робити клієнтам різних банків

Якщо банкомат ПриватБанку вимкнувся під час використання, а картка іншої фінансової установи залишилася всередині, потрібно зателефонувати безпосередньо у свій банк і попросити заблокувати рахунок, пояснивши ситуацію. Після цього вам запропонують перевипустити карту.

Доведеться зачекати, поки ПриватБанк передасть колегам відомості про фінансову операцію та проведе інкасацію. Якщо установка не встигла видати готівку до вимкнення світла, кошти повернуться на вашу нову картку.

Без перевипуску обійтися неможливо, оскільки під час інкасації пластик псується методом розрізу, що робить неможливим його подальше використання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Ощадбанку діє добовий ліміт на зняття готівки — 100 000 грн у 2026 році. Його не можливо прибрати, оскільки сума встановлена НБУ. Паралельно діють стандартні ліміти — 10 000 грн на добу.

Також ми писали, що в Києві почали закриватися деякі супермаркети. Вони не можуть працювати в умовах постійної відсутності електроенергії. Про потенційні проблеми попередили в Сільпо та Новусі.