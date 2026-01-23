Видео
Україна
Видео

Тарифы для владельцев электрокаров — сколько стоит зарядить авто

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 14:02
Зарядка электромобилей в Украине — что произошло с тарифами в конце января
Электромобиль на зарядке. Фото: Pexels

Из-за проблем со светом в Украине выросли тарифы на электричество. Речь идет о стоимости услуги зарядки электромобилей — владельцы транспортных средств в Киеве пожаловались в социальных сетях на поднятие цены вдвое. Жители других областей тоже заметили изменения в тарифах.

Об этом рассказала пользовательница соцсети Threads.

Читайте также:

Новые тарифы на зарядку электрокаров

Январь 2026 года стал сверхтяжелым для украинцев в вопросе поставок электроэнергии. Регулярные удары россиян по объектам критической инфраструктуры привели к большому дефициту генерации и аварийным отключениям в большинстве областей. На фоне этой проблемы появилась другая — резко поднялись тарифы на зарядку электромобилей.

"Вчера еще заряжалась по 15,99 грн за кВт, а сегодня уже 29,99 грн. Говорят, что цена может еще вырасти, владельцы электричек в шоке", — написала владелица электрокара в Threads.

Мнения украинцев в комментариях разделились. Кто-то пишет, что подорожания не избежать, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме. Многим людям кажется, что новые тарифы — это "первый звоночек к росту цен и для бытовых потребителей".

В то же время некоторые пользователи социальной сети показали актуальные тарифы из других городов или на скоростных станциях в Киеве. Стоимость зарядки во Львове — от 20,99 грн за кВт, в Харькове — около 18 грн, в Луцке — 15,99 грн, даже в столице можно найти места с ценами от 12,99 грн.

    Тарифы на зарядку электромобилей. Фото: скриншот/Threads
    Тарифы на зарядку электромобилей. Фото: скриншот/Threads
    Тарифы на зарядку электромобилей. Фото: скриншот/Threads
    Тарифы на зарядку электромобилей. Фото: скриншот/Threads
Почему выросли тарифы в Украине

Операторы зарядных станций оказались перед выбором: работать себе в убыток из-за роста стоимости электроэнергии для предприятий или повысить тарифы. Регулятор увеличил предельные цены для бизнеса, вследствие чего предыдущая стоимость зарядки стала экономически неоправданной.

Согласно данным специализированной платформы EVBOOST, средний тариф по Украине находится на уровне 22,19 грн/кВт. Во второй половине января 2026 года цена на всех скоростных зарядных станциях выросла на 32% (медиана). А 4% станций подняли стоимость более чем вдвое.

Это результат реакции рынка на постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16.01.2026 № 70.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в феврале 2026 года тариф на электроэнергию для населения останется на текущем уровне — 4,32 грн/кВт-ч. Мораторий на повышение стоимости будет действовать до завершения отопительного сезона.

Также мы писали, что в 2026 году бесплатно ездить в городском транспорте могут пенсионеры, ветераны, люди с инвалидностью, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, многодетные семьи и представители других льготных категорий.

тарифы электроэнергия электрокары цены зарядка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
