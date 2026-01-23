Зарядка електромобілів в Україні — що сталося з тарифами наприкінці січня

Електромобіль на зарядці. Фото: Pexels

Через проблеми зі світлом в Україні виросли тарифи на електрику. Йдеться про вартість послуги заряджання електромобілів — власники транспортних засобів в Києві поскаржилися в соціальних мережах на підняття ціни вдвічі. Мешканці інших областей також помітили зміни в тарифах.

Про це розповіла користувачка соцмережі Threads.

Реклама

Читайте також:

Нові тарифи на зарядку електрокарів

Січень 2026 року став надважким для українців у питанні постачання електроенергії. Регулярні удари росіян по об'єктам критичної інфраструктури призвели до великого дефіциту генерації та аварійних вимкнень у більшості областей. На тлі цієї проблеми з'явилася інша — різко піднялися тарифи на зарядку електромобілів.

"Вчора ще заряджалася по 15,99 грн за кВт, а сьогодні вже 29,99 грн. Кажуть, що ціна може ще вирости, власники електричок в шоці", — написала власниця електрокару в Threads.

Думки українців у коментарях розділилися. Хтось пише, що дорожчання не уникнути, враховуючи складну ситуацію в енергосистемі. Багатьом людям здається, що нові тарифи — це "перший дзвіночок до зростання цін і для побутових споживачів".

Водночас деякі користувачі соціальної мережі показали актуальні тарифи з інших міст або на швидкісних станціях у Києві. Вартість зарядки у Львові — від 20,99 грн за кВт, у Харкові — близько 18 грн, у Луцьку — 15,99 грн, навіть у столиці можна знайти місця з цінами від 12,99 грн.

Тарифи на зарядку електромобілів. Фото: скриншот/Threads

Тарифи на зарядку електромобілів. Фото: скриншот/Threads

Тарифи на зарядку електромобілів. Фото: скриншот/Threads

Тарифи на зарядку електромобілів. Фото: скриншот/Threads 1 / 4







Чому зросли тарифи в Україні

Оператори зарядних станцій опинилися перед вибором: працювати собі у збиток через зростання вартості електроенергії для підприємств або підвищити тарифи. Регулятор збільшив граничні ціни для бізнесу, внаслідок чого попередня вартість заряджання стала економічно невиправданою.

Згідно з даними спеціалізованої платформи EVBOOST, середній тариф по Україні перебуває на рівні 22,19 грн/кВт. У другій половині січня 2026 року ціна на всіх швидкісних зарядних станціях зросла на 32% (медіана). А 4% станцій підняли вартість більш як удвічі.

Це результат реакції ринку на постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.01.2026 № 70.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у лютому 2026 року тариф на електроенергію для населення залишиться на поточному рівні — 4,32 грн/кВт-год. Мораторій на підвищення вартості діятиме до завершення опалювального сезону.

Також ми писали, що у 2026 році безплатно їздити в міському транспорті можуть пенсіонери, ветерани, люди з інвалідністю, постраждалі від аварії на ЧАЕС, багатодітні родини та представники інших пільгових категорій.