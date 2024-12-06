Цены за разные типы отопления – сколько стоит один квадрат площади

Тарифы на отопление за один квадрат — цены за разные типы
Стоимость отопления жилья зависит от его типа. Известно, какие цены на квадратный метр за газовое отопление от котла, централизованное или от электроэнергии.
Нормы утверждены постановлением Кабинета министров №409.
Какой тип отопления в Украине самый дешевый
Так, законодательством установлены социальные нормативы потребления, которые используются при расчете жилищных субсидий для установления объема жилищно-коммунальных услуг, используемого домохозяйством в зависимости от площади жилья.
В частности, ныне для отопления одного квадратного метра нормативы следующие:
- 30 кВт-ч электрической энергии (данные умножают на корректирующий коэффициент);
- 0,0383 Гкал централизованного отопления (умножают на коэффициент);
- 4 куб. м газа (умножают на корректирующий коэффициент).
Согласно постановлению правительства, корректирующие коэффициенты в каждом регионе разные. Для Киева он составляет 0,608.
Так, учитывая нормативы социального потребления, стоимость отопления для квартиры площадью 50 кв. м в столице с учетом коэффициента, будет такова:
- 912 кВт-ч электроэнергии. Учитывая тариф в 2,64 грн за кВт-ч, составит 2,4 тыс. гривен в месяц.
- 1,164 Гкал т — такое количество по тарифу "Киевтеплоэнерго" в 1654,41 будет составлять 1,92 тыс. гривен;
- 121,6 куб. м. газа — такой объем обойдется в 967,9 гривны.
Напомним, по завершении этого отопительного сезона в Украине могут снова пересмотреть уровень тарифов на электроэнергию. В Раде намерены выяснять, будет ли соответствующее решение обоснованным.
Также мы писали, что ранее в правительстве заявили, что не будут трогать тарифы на коммунальные услуги до конца холодного сезона. Это предусмотрено программой "Зимова підтримка".
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