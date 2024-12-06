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Тарифы на отопление за один квадрат — цены за разные типы

6 декабря 2024 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Цены за разные типы отопления – сколько стоит один квадрат площади
Деньги и квитанции в руках. Фото: Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

Стоимость отопления жилья зависит от его типа. Известно, какие цены на квадратный метр за газовое отопление от котла, централизованное или от электроэнергии.

Нормы утверждены постановлением Кабинета министров №409.

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Так, законодательством установлены социальные нормативы потребления, которые используются при расчете жилищных субсидий для установления объема жилищно-коммунальных услуг, используемого домохозяйством в зависимости от площади жилья.

В частности, ныне для отопления одного квадратного метра нормативы следующие:

  • 30 кВт-ч электрической энергии (данные умножают на корректирующий коэффициент);
  • 0,0383 Гкал централизованного отопления (умножают на коэффициент);
  • 4 куб. м газа (умножают на корректирующий коэффициент).

Согласно постановлению правительства, корректирующие коэффициенты в каждом регионе разные. Для Киева он составляет 0,608.

Так, учитывая нормативы социального потребления, стоимость отопления для квартиры площадью 50 кв. м в столице с учетом коэффициента, будет такова:

  • 912 кВт-ч электроэнергии. Учитывая тариф в 2,64 грн за кВт-ч, составит 2,4 тыс. гривен в месяц.
  • 1,164 Гкал т — такое количество по тарифу "Киевтеплоэнерго" в 1654,41 будет составлять 1,92 тыс. гривен;
  • 121,6 куб. м. газа — такой объем обойдется в 967,9 гривны.

Напомним, по завершении этого отопительного сезона в Украине могут снова пересмотреть уровень тарифов на электроэнергию. В Раде намерены выяснять, будет ли соответствующее решение обоснованным.

Также мы писали, что ранее в правительстве заявили, что не будут трогать тарифы на коммунальные услуги до конца холодного сезона. Это предусмотрено программой "Зимова підтримка".

тарифы цены на газ коммунальные услуги электроэнергия цены отопление

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