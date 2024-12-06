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Тарифи на опалення за один квадрат — які ціни за різні типи

6 грудня 2024 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни за різні типи опалення — скільки коштує один квадрат площі
Гроші та квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

Вартість опалення житла в Україні залежить від його типу. Відомо, які ціни на один квадратний метр за газове опалення від котла, централізоване чи від електроенергії.

Норми затверджені постановою Кабінету міністрів №409.

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Так, законодавством встановлені соціальні нормативи споживання, які використовуються під час, наприклад, розрахунку житлових субсидій для встановлення об'єму житлово-комунальних послуг, який використовується домогосподарством залежно від площі житла.

Зокрема, нині для опалення одного квадратного метра нормативи наступні:

  • 30 кВт-год електричної енергії (дані множать на коригувальний коефіцієнт);
  • 0,0383 Гкал централізованого опалення (множать на коефіцієнт);
  • 4 куб. м газу (множать на коригувальний коефіцієнт).

Відповідно до постанови уряду, коригувальні коефіцієнти у кожному регіоні різні. Для Києва він становить 0,608.

Так, з огляду на нормативи соціального споживання вартість опалення для квартири площею 50 кв. м в столиці з урахуванням коефіцієнта, буде така:

  • 912 кВт-год електроенергії. З огляду на тариф у 2,64 грн за кВт-год, становитиме 2,4 тис. гривень на місяць.
  • 1,164 Гкал т — така кількість за тарифом "Київтеплоенерго" у 1654,41 становитиме 1,92 тис. гривень;
  • 121,6 куб. м газу — такий обсяг обійдеться у 967,9 гривні.

Нагадаємо, після завершення цього опалювального сезону в Україні можуть знову переглянути рівень тарифів на електроенергію. У Раді збираються з'ясовувати, чи буде відповідне рішення обґрунтованим.

Також ми писали, що раніше в уряді заявили, що не будуть чіпати тарифи на комунальні послуги до кінця холодного сезону. Це передбачено програмою "Зимова підтримка".

тарифи ціни на газ комунальні послуги електроенергія ціни опалення

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