Такси в Киеве резко подорожало — что стало с ценами из-за отключения света

Вследствие российских ракетно-дронных атак Украина страдает от дефицита генерации электроэнергии. По состоянию на 16:30 вторника, 9 декабря, действовали аварийные отключения света во многих областях, а 70% потребителей в Киеве находились в темноте. Как результат, в столице выросли цены на такси, особенно в районы, где нет метрополитена, зато много общественного электротранспорта.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на такси в Киеве вечером, 9 декабря.

Сколько стоит такси в Киеве

Аварийные отключения электроэнергии в украинской столице привели к тому, что 70% города осталось без света в конце рабочего дня. Очевидно, в подобных условиях не могут курсировать троллейбусы и трамваи, а жителям районов, где отсутствует метро, приходится пользоваться автобусами или маршрутками.

Конечно, общественный транспорт не способен справиться с большим наплывом пассажиров. Дабы долго не стоять в очереди, ожидая очередного заполненного автобуса, киевляне выбирают более дорогой, но удобный вариант — доехать с работы домой на такси. Из-за возросшего спроса на перевозки цены немного выросли.

Мы выяснили, сколько стоят поездки из центра Киева (станция "Крещатик") в несколько районов, где много электротранспорта и нет метрополитена. Например, чтобы добраться на Троещину (ТРЦ РайON), нужно заплатить 495-561 грн у Bolt, от 506 грн — у Uklon.

Стоимость такси с Крещатика на Троещину. Фото: Новини.LIVE

Стоимость такси до жилого массива "Виноградарь" в Подольском районе составляет 531-637 грн (Bolt) или 463-517 грн (Uklon). Выбор может зависеть от желания пассажира и времени ожидания автомобиля.

Стоимость такси с Крещатика в Виноградарь. Фото: Новини.LIVE

Доехать со станции "Крещатик" до Борщаговки (ТРЦ "Квадрат NEO") можно за 486-616 грн в Bolt. Дешевле выйдет в Uklon — минимум 440 грн (цена увеличится в зависимости от выбранного формата поездки).

Стоимость такси с Крещатика в Борщаговку. Фото: Новини.LIVE

Наконец, дорога до Воскресенки (жилой массив в Днепровском районе) обойдется от 453 до 574 грн, если воспользоваться услугами Bolt. Зато Uklon предложил поездку от 449 грн.

Стоимость такси с Крещатика до Воскресенки. Фото: Новини.LIVE

Отметим, в Укрэнерго доложили, что по состоянию на 17:30 реальный объем обесточиваний в Киеве не превышал 50% потребителей. Столица перешла с аварийных отключений на почасовые, в соответствии с разработанными ранее графиками.

