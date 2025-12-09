Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Таксисты зарабатывают при отключениях света — какие цены в Киеве

Таксисты зарабатывают при отключениях света — какие цены в Киеве

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 18:05
Такси в Киеве резко подорожало — что стало с ценами из-за отключения света
Такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Вследствие российских ракетно-дронных атак Украина страдает от дефицита генерации электроэнергии. По состоянию на 16:30 вторника, 9 декабря, действовали аварийные отключения света во многих областях, а 70% потребителей в Киеве находились в темноте. Как результат, в столице выросли цены на такси, особенно в районы, где нет метрополитена, зато много общественного электротранспорта.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на такси в Киеве вечером, 9 декабря.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит такси в Киеве

Аварийные отключения электроэнергии в украинской столице привели к тому, что 70% города осталось без света в конце рабочего дня. Очевидно, в подобных условиях не могут курсировать троллейбусы и трамваи, а жителям районов, где отсутствует метро, приходится пользоваться автобусами или маршрутками.

Конечно, общественный транспорт не способен справиться с большим наплывом пассажиров. Дабы долго не стоять в очереди, ожидая очередного заполненного автобуса, киевляне выбирают более дорогой, но удобный вариант — доехать с работы домой на такси. Из-за возросшего спроса на перевозки цены немного выросли.

Мы выяснили, сколько стоят поездки из центра Киева (станция "Крещатик") в несколько районов, где много электротранспорта и нет метрополитена. Например, чтобы добраться на Троещину (ТРЦ РайON), нужно заплатить 495-561 грн у Bolt, от 506 грн — у Uklon.

Ціни на таксі в Києві
Стоимость такси с Крещатика на Троещину. Фото: Новини.LIVE

Стоимость такси до жилого массива "Виноградарь" в Подольском районе составляет 531-637 грн (Bolt) или 463-517 грн (Uklon). Выбор может зависеть от желания пассажира и времени ожидания автомобиля.

Ціни на таксі в Києві
Стоимость такси с Крещатика в Виноградарь. Фото: Новини.LIVE

Доехать со станции "Крещатик" до Борщаговки (ТРЦ "Квадрат NEO") можно за 486-616 грн в Bolt. Дешевле выйдет в Uklon — минимум 440 грн (цена увеличится в зависимости от выбранного формата поездки).

Ціни на таксі в Києві
Стоимость такси с Крещатика в Борщаговку. Фото: Новини.LIVE

Наконец, дорога до Воскресенки (жилой массив в Днепровском районе) обойдется от 453 до 574 грн, если воспользоваться услугами Bolt. Зато Uklon предложил поездку от 449 грн.

Ціни на таксі в Києві
Стоимость такси с Крещатика до Воскресенки. Фото: Новини.LIVE

Отметим, в Укрэнерго доложили, что по состоянию на 17:30 реальный объем обесточиваний в Киеве не превышал 50% потребителей. Столица перешла с аварийных отключений на почасовые, в соответствии с разработанными ранее графиками.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в трамваях, троллейбусах, городских автобусах и электричках. В то же время льгота не распространяется на такси, междугородние автобусы, поезда дальнего следования и метро.

Также мы писали, что во Франции цены на электроэнергию упали до нуля из-за теплой погоды и избыточной ветровой/атомной генерации. На рынке Epex Spot в отдельные часы электричество было бесплатным.

Киев транспорт такси цены отключения света
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации