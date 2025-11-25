Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Транспортный коллапс в Киеве — что происходит с ценами на такси

Транспортный коллапс в Киеве — что происходит с ценами на такси

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 10:12
обновлено: 11:01
Безумные цены на такси в Киеве — сколько стоит поездка после ночного обстрела
Машина такси. Фото: Новини.LIVE

Ночью 25 ноября россияне атаковали Украину ракетами и дронами. После ночного обстрела Киева традиционно произошел транспортный коллапс, который привел к подорожанию услуг такси.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько киевляне должны заплатить за поездку в такси утром 25 ноября.

Реклама
Читайте также:

Цены на такси в Киеве

Учитывая длительную воздушную тревогу, неудивительно, что метро и наземный общественный транспорт не способны справиться с большим наплывом пассажиров в пиковые утренние часы. Дабы не стоять в очередях, рискуя опоздать на работу или учебу, киевляне вынуждены вызывать такси. Как результат, из-за повышенного спроса цены на поездки резко выросли.

Например, поездка в Bolt от станции метро "Дарница" до "Крещатика" (с левого берега на правый) обойдется в 347-479 грн (в зависимости от типа автомобиля и без учета скидок). Если добираться на Uklon, то потратить придется немного больше — от 374 до 427 грн.

Ціни на таксі в Києві - фото 1
Стоимость такси между станциями "Дарница" — "Крещатик". Фото: Новини.LIVE

Чтобы добраться от станции "Теремки" до метро "Позняки" (с правого берега на левый), необходимо в Uklon заплатить около 497 грн. Комфорт-поездка будет стоить дороже — 558 грн. Выбрав Bolt, горожане потратят около 489 грн, а пассажиры Uber — 363,25 грн.

Ціни на таксі в Києві - фото 2
Стоимость такси между станциями "Теремки" — "Позняки". Фото: Новини.LIVE

От станции метро "Житомирская" до станции "Осокорки" (с правого берега на левый) путешествие обойдется в 588 грн (Uklon). За комфорт-поездку надо отдать 661 грн. Отметим, цены указаны без учета индивидуальных скидок пользователя.

Ціни на таксі в Києві - фото 3
Стоимость такси между станциями "Житомирская" — "Осокорки". Фото: Новини.LIVE

Если маршруты дальние, то расходы будут больше. В частности, со станции "Житомирская" до Борисполя Bolt отвозит за 1 363 грн (приоритетная поездка). Стандартная цена составляет 1 168 грн. В Uklon путешествие со станции "Крещатик" до Ирпеня стоит 556-645 грн.

Ціни на таксі в Києві - фото 4
Стоимость такси до Ирпеня. Фото: Новини.LIVE

Также добавим, что время ожидания может отличаться ввиду больших пробок. А это влияет на конечную стоимость поездки, поэтому рекомендуем учитывать время при выборе службы такси.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Дубай станет первым городом в мире с коммерческим воздушным такси Joby S4, которое с 2026 года будет перевозить пассажиров между ключевыми локациями за 10 минут со скоростью до 320 км/ч.

Также мы писали, что пенсионеры в Украине могут бесплатно ездить на трамваях, троллейбусах, городских автобусах и пригородных электричках. Зато в метро или такси льготы не действуют.

Киев транспорт такси цены услуги
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации