Безумные цены на такси в Киеве — сколько стоит поездка после ночного обстрела

Машина такси. Фото: Новини.LIVE

Ночью 25 ноября россияне атаковали Украину ракетами и дронами. После ночного обстрела Киева традиционно произошел транспортный коллапс, который привел к подорожанию услуг такси.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько киевляне должны заплатить за поездку в такси утром 25 ноября.

Реклама

Читайте также:

Цены на такси в Киеве

Учитывая длительную воздушную тревогу, неудивительно, что метро и наземный общественный транспорт не способны справиться с большим наплывом пассажиров в пиковые утренние часы. Дабы не стоять в очередях, рискуя опоздать на работу или учебу, киевляне вынуждены вызывать такси. Как результат, из-за повышенного спроса цены на поездки резко выросли.

Например, поездка в Bolt от станции метро "Дарница" до "Крещатика" (с левого берега на правый) обойдется в 347-479 грн (в зависимости от типа автомобиля и без учета скидок). Если добираться на Uklon, то потратить придется немного больше — от 374 до 427 грн.

Стоимость такси между станциями "Дарница" — "Крещатик". Фото: Новини.LIVE

Чтобы добраться от станции "Теремки" до метро "Позняки" (с правого берега на левый), необходимо в Uklon заплатить около 497 грн. Комфорт-поездка будет стоить дороже — 558 грн. Выбрав Bolt, горожане потратят около 489 грн, а пассажиры Uber — 363,25 грн.

Стоимость такси между станциями "Теремки" — "Позняки". Фото: Новини.LIVE

От станции метро "Житомирская" до станции "Осокорки" (с правого берега на левый) путешествие обойдется в 588 грн (Uklon). За комфорт-поездку надо отдать 661 грн. Отметим, цены указаны без учета индивидуальных скидок пользователя.

Стоимость такси между станциями "Житомирская" — "Осокорки". Фото: Новини.LIVE

Если маршруты дальние, то расходы будут больше. В частности, со станции "Житомирская" до Борисполя Bolt отвозит за 1 363 грн (приоритетная поездка). Стандартная цена составляет 1 168 грн. В Uklon путешествие со станции "Крещатик" до Ирпеня стоит 556-645 грн.

Стоимость такси до Ирпеня. Фото: Новини.LIVE

Также добавим, что время ожидания может отличаться ввиду больших пробок. А это влияет на конечную стоимость поездки, поэтому рекомендуем учитывать время при выборе службы такси.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Дубай станет первым городом в мире с коммерческим воздушным такси Joby S4, которое с 2026 года будет перевозить пассажиров между ключевыми локациями за 10 минут со скоростью до 320 км/ч.

Также мы писали, что пенсионеры в Украине могут бесплатно ездить на трамваях, троллейбусах, городских автобусах и пригородных электричках. Зато в метро или такси льготы не действуют.