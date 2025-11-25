Шалені ціни на таксі в Києві — скільки коштує поїздка після нічного обстрілу

Транспортний колапс у Києві — що відбувається з цінами на таксі
Уночі 25 листопада росіяни атакували Україну ракетами і дронами. Після нічного обстрілу Києва традиційно стався транспортний колапс, який призвів до дорожчання послуг таксі.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки кияни повинні заплатити за поїздку в таксі вранці 25 листопада.
Ціни на таксі в Києві
Враховуючи тривалу повітряну тривогу, не дивно, що метро і наземний громадський транспорт не здатні впоратися з великим напливом пасажирів у пікові ранкові години. Аби не стояти у чергах, ризикуючи запізнитися на роботу або навчання, кияни змушені викликати таксі. Як результат, через підвищений попит ціни на поїздки різко виросли.
Наприклад, подорож у Bolt зі станції метро "Дарниця" до "Хрещатику" (з лівого берега на правий) обійдеться у 347-479 грн (залежно від типу автомобіля та без урахування знижок).
Щоб добратися зі станції "Теремки" до метро "Позняки" (з правого берега на лівий), необхідно в Uklon заплатити близько 497 грн. Комфорт-поїздка коштуватиме дорожче — 558 грн.
Зі станції метро "Житомирська" до станції "Осокорки" (з правого берега на лівий) подорож обійдеться у 588 грн (Uklon). За комфорт-поїздку треба віддати 661 грн. Зауважимо, ціни вказані без урахування індивідуальних знижок користувача.
Якщо маршрути далекі, то витрати будуть більшими. Зокрема зі станції "Житомирська" до Борисполя Bolt відвозить за 1363 грн (пріоритетна поїздка). Стандартна ціна становить 1 168 грн. В Uklon подорож зі станції "Хрещатик" до Ірпеня коштує 556-645 грн.
Також додамо, що час очікування може відрізнятися з огляду на великі затори. А це впливає на кінцеву вартість поїздки, тому рекомендуємо зважати на час при виборі служби таксі.
