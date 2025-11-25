Шалені ціни на таксі в Києві — скільки коштує поїздка після нічного обстрілу

Машина таксі. Фото: Новини.LIVE

Уночі 25 листопада росіяни атакували Україну ракетами і дронами. Після нічного обстрілу Києва традиційно стався транспортний колапс, який призвів до дорожчання послуг таксі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки кияни повинні заплатити за поїздку в таксі вранці 25 листопада.

Ціни на таксі в Києві

Враховуючи тривалу повітряну тривогу, не дивно, що метро і наземний громадський транспорт не здатні впоратися з великим напливом пасажирів у пікові ранкові години. Аби не стояти у чергах, ризикуючи запізнитися на роботу або навчання, кияни змушені викликати таксі. Як результат, через підвищений попит ціни на поїздки різко виросли.

Наприклад, подорож у Bolt зі станції метро "Дарниця" до "Хрещатику" (з лівого берега на правий) обійдеться у 347-479 грн (залежно від типу автомобіля та без урахування знижок).

Вартість таксі між станціями "Дарниця" — "Хрещатик". Фото: Новини.LIVE

Щоб добратися зі станції "Теремки" до метро "Позняки" (з правого берега на лівий), необхідно в Uklon заплатити близько 497 грн. Комфорт-поїздка коштуватиме дорожче — 558 грн.

Вартість таксі між станціями "Теремки" — "Позняки". Фото: Новини.LIVE

Зі станції метро "Житомирська" до станції "Осокорки" (з правого берега на лівий) подорож обійдеться у 588 грн (Uklon). За комфорт-поїздку треба віддати 661 грн. Зауважимо, ціни вказані без урахування індивідуальних знижок користувача.

Вартість таксі між станціями "Житомирська" — "Осокорки". Фото: Новини.LIVE

Якщо маршрути далекі, то витрати будуть більшими. Зокрема зі станції "Житомирська" до Борисполя Bolt відвозить за 1363 грн (пріоритетна поїздка). Стандартна ціна становить 1 168 грн. В Uklon подорож зі станції "Хрещатик" до Ірпеня коштує 556-645 грн.

Вартість таксі до Ірпеня. Фото: Новини.LIVE

Також додамо, що час очікування може відрізнятися з огляду на великі затори. А це впливає на кінцеву вартість поїздки, тому рекомендуємо зважати на час при виборі служби таксі.

Що ще варто знати українцям

