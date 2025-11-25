Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Відео

Транспортний колапс у Києві — що відбувається з цінами на таксі

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 10:12
Оновлено: 10:23
Шалені ціни на таксі в Києві — скільки коштує поїздка після нічного обстрілу
Машина таксі. Фото: Новини.LIVE

Уночі 25 листопада росіяни атакували Україну ракетами і дронами. Після нічного обстрілу Києва традиційно стався транспортний колапс, який призвів до дорожчання послуг таксі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки кияни повинні заплатити за поїздку в таксі вранці 25 листопада.

Ціни на таксі в Києві

Враховуючи тривалу повітряну тривогу, не дивно, що метро і наземний громадський транспорт не здатні впоратися з великим напливом пасажирів у пікові ранкові години. Аби не стояти у чергах, ризикуючи запізнитися на роботу або навчання, кияни змушені викликати таксі. Як результат, через підвищений попит ціни на поїздки різко виросли.

Наприклад, подорож у Bolt зі станції метро "Дарниця" до "Хрещатику" (з лівого берега на правий) обійдеться у 347-479 грн (залежно від типу автомобіля та без урахування знижок).

Ціни на таксі в Києві - фото 1
Вартість таксі між станціями "Дарниця" — "Хрещатик". Фото: Новини.LIVE

Щоб добратися зі станції "Теремки" до метро "Позняки" (з правого берега на лівий), необхідно в Uklon заплатити близько 497 грн. Комфорт-поїздка коштуватиме дорожче — 558 грн.

Ціни на таксі в Києві - фото 2
Вартість таксі між станціями "Теремки" — "Позняки". Фото: Новини.LIVE

Зі станції метро "Житомирська" до станції "Осокорки" (з правого берега на лівий) подорож обійдеться у 588 грн (Uklon). За комфорт-поїздку треба віддати 661 грн. Зауважимо, ціни вказані без урахування індивідуальних знижок користувача.

Ціни на таксі в Києві - фото 3
Вартість таксі між станціями "Житомирська" — "Осокорки". Фото: Новини.LIVE

Якщо маршрути далекі, то витрати будуть більшими. Зокрема зі станції "Житомирська" до Борисполя Bolt відвозить за 1363 грн (пріоритетна поїздка). Стандартна ціна становить 1 168 грн. В Uklon подорож зі станції "Хрещатик" до Ірпеня коштує 556-645 грн.

Ціни на таксі в Києві - фото 4
Вартість таксі до Ірпеня. Фото: Новини.LIVE

Також додамо, що час очікування може відрізнятися з огляду на великі затори. А це впливає на кінцеву вартість поїздки, тому рекомендуємо зважати на час при виборі служби таксі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Дубай стане першим містом у світі з комерційним повітряним таксі Joby S4, яке з 2026 року перевозитиме пасажирів між ключовими локаціями за 10 хвилин зі швидкістю до 320 км/год.

Також ми писали, що пенсіонери в Україні можуть безплатно їздити трамваями, тролейбусами, міськими автобусами та приміськими електричками. Натомість у метро чи таксі пільги не діють.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
