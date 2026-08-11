Супермаркеты могут перейти на прямые поставки: что будет с ценами

Супермаркет Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Осенью 2026 года в Украине могут подорожать продукты. Причин для изменения цен существует немало: начиная с роста себестоимости производства и заканчивая логистическими проблемами, вызванными ударами России по складам хранения товаров. Если сети перейдут на прямые поставки, пересмотра цен в супермаркетах не избежать.

Об этом рассказал международный эксперт и член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук в эфире Новини.LIVE.

Отказ от хранения продуктов на складах

Россияне активизировали удары по продовольственным базам и центральным складам компаний. Поражение помещений уже привели к временному дефициту товаров в некоторых супермаркетах, в частности Сільпо и Форе. Чтобы сохранить продукцию, крупные сети могут перейти на прямые поставки от производителей.

"На складах хранятся товары, которые приехали к нам из-за рубежа. Если сети работают с национальными производителями, то довольно часто этот товар на их склады может даже не попасть. Его привозят сразу в магазины", — уточнил спикер.

По его словам, такое решение может снизить риски компаний и поможет избежать дефицита продуктов в отдельных супермаркетах. Однако оно будет иметь другой негативный эффект — цены на товары вырастут.

Ведь сетям придется адаптироваться к новому механизму работы и выделять больше средств на перевозку. А учитывая подорожание топлива, не стоит надеяться, что дополнительные расходы не будут заложены в цены для конечного потребителя.

Что будет с ценами на продукты осенью

Ранее мы рассказывали, что уже осенью 2026 года следует готовиться к подорожанию продуктов питания. По словам Игоря Гарбарука, нынешнее подешевение куриных яиц, овощей и некоторых других товаров обусловлено сезонным фактором. Но расходы на логистику не позволят оставить цены на текущем уровне.

"С опасением жду осени, когда мы начнем комментировать цены. Если урожай будет большим и хорошим, то себестоимость снизится. Если урожай будет плохим, цены существенно вырастут", — констатировал член Экономического дискуссионного клуба.

Кроме того, необходимо учитывать рост себестоимости производства. Речь идет не только о топливе, но и об электроэнергии, аренде складов, зарплатах сотрудников и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах. Стоимость востребованного продукта существенно снизилась по состоянию на август 2026 года. В то же время эксперты называют это традиционным сезонным явлением и намекают на подорожание яиц осенью.

Также Новини.LIVE сообщали, что гречка может подорожать на 3-5 % в течение августа 2026 года. Средняя цена популярной крупы составит около 83 грн/кг. В качестве факторов влияния называют высокую себестоимость производства и рост затрат на переработку продукции.