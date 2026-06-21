Субсидии в Украине: кого могут лишить выплат из-за прописки родственников

Как прописка родственников влияет на субсидии украинцев. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Украинцы, рассчитывающие на жилищную субсидию, часто беспокоятся, не лишатся ли они выплат из-за родственников, зарегистрированных в квартире. Довольно часто это касается пенсионеров, чьи дети или внуки давно живут отдельно, но остаются прописанными по старому адресу.

О том, кто может лишиться субсидии из-за прописанных в квартире родственников, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста пенсионеров Михаила Вулаха.

Почему можно лишиться субсидии из-за родственников

При оформлении жилищной субсидии государство учитывает материальное положение всех людей, зарегистрированных по адресу проживания заявителя. Например, пенсионер может жить один и получать лишь минимальную пенсию, но наряду с его доходом система учтёт также зарплату сына или дочери, которые давно переехали и проживают отдельно.

В результате общий доход домохозяйства искусственно увеличивается, хотя фактически эти средства не используются для оплаты коммунальных услуг. Из-за этого человек может лишиться права на государственную поддержку или получить меньший размер субсидии.

Как не лишиться субсидии из-за прописанных в доме родственников

Однако в некоторых случаях доходы таких лиц могут не учитываться. По словам эксперта, сама по себе регистрация родственников в жилье не является основанием для отказа в назначении помощи.

Если зарегистрированное лицо фактически проживает в другом месте, его доходы могут быть исключены из расчета совокупного дохода домохозяйства. Однако этот факт необходимо подтвердить документально.

Чтобы избежать такой ситуации, необходимо доказать, что зарегистрированный член семьи фактически проживает по другому адресу. Для подтверждения могут подойти различные документы. В частности, это может быть:

договор аренды жилья;

справка о статусе внутренне перемещенного лица;

справка с места работы в другом населенном пункте;

документ из учебного заведения, если речь идет о студенте, проживающем в общежитии.

Михаил Вулах также рекомендует внимательно заполнять декларацию при подаче документов на субсидию. В ней следует указывать только тех лиц, которые фактически проживают в жилье и пользуются коммунальными услугами.

При этом следует помнить, что уполномоченные органы имеют право проверять достоверность представленной информации. Для этого могут проводиться обследования жилищных условий и устанавливаться фактический состав домохозяйства.

Что сделать, чтобы не лишиться права на субсидию

Чтобы повысить шансы на получение субсидии, юрист советует заранее подготовить все документы, подтверждающие проживание или работу зарегистрированного родственника в другом месте. При необходимости также можно предоставить дополнительные пояснения относительно фактического состава семьи.

Самым простым способом избежать трудностей с получением субсидии остается официальное изменение места регистрации родственников в соответствии с их фактическим местом проживания. Это позволит избежать недоразумений при рассмотрении документов и упростит процедуру назначения государственных выплат.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине некоторые пенсионеры могут вообще не платить за коммунальные услуги благодаря государственным льготам. Однако такая помощь предоставляется не каждому. Право на неё зависит от профессии, трудового стажа, места проживания и доходов семьи.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы, имеющие право на жилищную субсидию, могут получить выплаты не только с момента подачи заявки, но и за прошлый период. Главное — обратиться в течение двух месяцев после начала отопительного или неотопительного сезона.